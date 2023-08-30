颱風沉降！苗栗飆出40.5度「今年最高溫」創歷史紀錄

▲今日西半部天氣炎熱。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

今日受到颱風影響，東西天氣差異巨大，東半部尤其是恆春半島降雨明顯，西半部則因沉降作用而飆出高溫，苗栗頭份今日下午出現40.5度，為該測站歷史新高，同時也是2023年最高溫。

氣象局課長林秉昱表示，今日西半部天氣炎熱，包括苗栗頭份40.5度、新竹峨眉38.1度、新竹香山37.5度。受到颱風沉降作用影響，高溫還會持續一段時間，今日桃園到高雄都要注意36度以上極端溫度。

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氣象局預報員曾昭誠表示，苗栗頭份40.5度為該測站歷史高溫，同時也是今年最高溫。另外今年已出現過兩次40.5度的極端溫度，分別為5/6台南北寮、8/7花蓮舞鶴。

▲氣象局發布高溫資訊。（圖／氣象局）

林秉昱指出，今日宜蘭、大台北、恆春半島、屏東有雨，恆春半島目前雨勢最明顯，恆春半島、蘭嶼、綠島、桃園以北、馬祖有強陣風，恆春半島、琉球鄉有9-10級風，蘭嶼、綠島、東南部、新竹以北沿海、澎金馬有8-9級風，各地沿海浪高三米以上，恆春半島、南部六米以上。

而熱帶低壓TD13將於今明兩日成颱「鴻雁」，向西北移動對台灣無影響，但後續如果強度增強、距離更近，不排除與第11號颱風海葵發生藤原效應可能性。

▲從左至右為颱風蘇拉、海葵、熱帶低壓TD13。（圖／氣象局）