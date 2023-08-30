和寵物犬玩耍「手指被咬一口」　二寶媽染「罕見病菌」器官衰竭亡

▲女子因為被狗咬傷身亡。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）
記者李振慧／綜合報導
澳洲珀斯53歲女子里杜特(Tracy Ridout)幫忙朋友照顧德國牧羊犬，與狗玩耍時不小心被咬傷手指，沒想到竟然因此感染罕見細菌，導致她後來突然陷入昏迷，送醫發現腎臟、肝臟和血液都出現嚴重感染、器官衰竭，後來不治身亡。
居住在珀斯郊區巴爾迪維斯(Baldivis)的里杜特育有2孩，被狗咬傷幾天後傷口突然劇痛，即使她吃止痛藥也沒有用，所以才去就醫，18日被診斷罹患犬咬二氧化碳嗜纖維菌(Capnocytophaga canimorsus)，後來情況急速惡化陷入昏迷。
#UPDATE: A mother of two who ended up hospitalised due to a rare infection from a dog bite has tragically passed away.— 9News Perth (@9NewsPerth) August 29, 2023
Tracy Ridout, 53, has been in an induced coma after contracting the unstoppable infection, with her family now making the heartbreaking goodbye this morning.… pic.twitter.com/ZiNhkuKUeA
女兒蘇菲(Sophie Ridout)表示，媽媽一開始被咬後完全沒有任何異狀，沒想到幾天後健康情況突然急速惡化，「狗完全沒有惡意，她當時正在和狗玩耍，被不小心咬到了手指，她當時沒有多想，只是用繃帶包紮傷口」。
蘇菲在募款網站GoFundMe上為母親的醫藥費募款時表示，醫生告訴她，感染已經擴散到母親的腎臟、肝臟和血液，母親目前仍在昏迷中。幾天後，蘇菲在網站上透露，母親已經於25日被宣告身亡。
蘇菲表示，她希望母親的故事能夠提醒大家，若是被狗咬傷一定要去看醫生，「即使只是被咬一口（我媽媽就是這樣），也最好去檢查一下」，因為媽媽當初若是提早接受治療，病情很有可能就不會惡化。
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