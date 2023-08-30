和寵物犬玩耍「手指被咬一口」　二寶媽染「罕見病菌」器官衰竭亡

▲女子因為被狗咬傷身亡。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

記者李振慧／綜合報導

澳洲珀斯53歲女子里杜特(Tracy Ridout)幫忙朋友照顧德國牧羊犬，與狗玩耍時不小心被咬傷手指，沒想到竟然因此感染罕見細菌，導致她後來突然陷入昏迷，送醫發現腎臟、肝臟和血液都出現嚴重感染、器官衰竭，後來不治身亡。

居住在珀斯郊區巴爾迪維斯(Baldivis)的里杜特育有2孩，被狗咬傷幾天後傷口突然劇痛，即使她吃止痛藥也沒有用，所以才去就醫，18日被診斷罹患犬咬二氧化碳嗜纖維菌(Capnocytophaga canimorsus)，後來情況急速惡化陷入昏迷。

#UPDATE: A mother of two who ended up hospitalised due to a rare infection from a dog bite has tragically passed away.



Tracy Ridout, 53, has been in an induced coma after contracting the unstoppable infection, with her family now making the heartbreaking goodbye this morning.… pic.twitter.com/ZiNhkuKUeA — 9News Perth (@9NewsPerth) August 29, 2023

女兒蘇菲(Sophie Ridout)表示，媽媽一開始被咬後完全沒有任何異狀，沒想到幾天後健康情況突然急速惡化，「狗完全沒有惡意，她當時正在和狗玩耍，被不小心咬到了手指，她當時沒有多想，只是用繃帶包紮傷口」。

蘇菲在募款網站GoFundMe上為母親的醫藥費募款時表示，醫生告訴她，感染已經擴散到母親的腎臟、肝臟和血液，母親目前仍在昏迷中。幾天後，蘇菲在網站上透露，母親已經於25日被宣告身亡。

蘇菲表示，她希望母親的故事能夠提醒大家，若是被狗咬傷一定要去看醫生，「即使只是被咬一口（我媽媽就是這樣），也最好去檢查一下」，因為媽媽當初若是提早接受治療，病情很有可能就不會惡化。