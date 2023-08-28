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辣妹跑步「白皙車頭燈」超彈！晃到2塊布快撐不住　老司機看暈

記者曾筠淇／綜合報導

網紅黑男邱比特日前在YouTube貼出一段「三角褲vs長褲」的跑步實測影片，只見女主角卡比兔大方展現好身材，讓大票網友的注意力放錯地方，已不在意測試結果，在留言處紛紛直呼，「我看是車頭燈比較快，我看了頭都暈了」、「内衣不同不能比」。

黑男邱比特在YouTube頻道上發布「三角褲VS長褲：哪個跑比較快？」的影片，提到他這次要實測穿運動長褲還是運動短褲會對運動表現比較加分？而測試者，就是一旁的女生卡比兔。

只見卡比兔先是穿上短褲來回跑，花了13.26秒；後來她換上長褲，來回跑一共花了12.58秒。事後卡比兔就說，她穿長褲之所以跑比較快，可能是因為比較不會害羞，可以盡情、自在奔跑。

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而影片還有另個亮點，就是卡比兔的穿著，她一開始是穿上黑色比基尼，且在跑步前就已經微微露出「南半球」，而往前衝刺的當下，更是上下左右晃動；而第二套上衣，則是以藍色布料交叉撐住巨乳，隨著她上下跳動，也搖晃得很明顯。

正因如此，影片曝光後，就讓大票網友歪樓，「我不知道哪條褲子比較快，但我可以確定的是我心臟跳得比她跑得還快」、「我比較擔心的是女主角長輩快晃出來」、「兩次測試穿不同的上著，就已經不精準了，但我就誠實膚淺」、「確定不是衣服抗爆實測嗎」、「我只注意會不會掉出來」、「很怕她這樣晃呀晃，晃出來」。

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