機車和提款卡典當竟成人頭戶　他報警慘遭竹聯幫眾強擄私刑

▲桃園地檢署指揮中壢警方持16張拘票拘提竹聯幫信堂承信會成員16人到案，查出涉案用棍棒等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢警方今年6月間接獲江姓被害人全身傷痕累累報案指稱，遭一群人強押至民宅內，持棍棒圍毆搶走機車與提款卡等財物，總計損失約10萬元後揚長而去，中壢警方成立專案小組調查，並報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，上月中旬持拘票分批查獲涉案的16人到案，檢警查出，16人全數是竹聯幫信堂承信會成員，其中黃姓主嫌等其他14名共犯均未成年，僅有1名成年，檢警除起訴外並向桃園地院聲押獲准，未成年共犯責付桃園少年法庭收容。

中壢警方指出，普仁派出所於6月12日晚間接獲19歲江姓被害人報案，員警發現江男全身是傷，立即送醫治療；江男指稱，日前打麻將認識黃姓男子，因其急需用錢，江男說有認識當鋪朋友可協助，將自己機車與提款卡提供給黃男去辦典當應急。

江姓被害人未久卻接獲銀行電話說其帳戶已成警示，因此趕緊報警處理，黃男獲悉他報警後心生不滿，假意約他到中壢區永康三街某處租屋處，進屋後慘遭一群人持棍棒圍毆，還搶走機車與財物後揚長而去，害他損失慘重粗估損失約10萬元。

▲桃園地檢署指揮中壢警方持16張拘票拘提竹聯幫信堂承信會成員16人到案，偵訊後移送桃園地檢署偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

普仁派出所獲報後與偵查隊成立專案小組，報請桃園地檢署檢察官陳彥价指揮偵辦，根據調查鎖定涉案16名犯嫌，查出這群歹徒都是竹聯幫信堂承信會成員，且黃姓主嫌與另外14名犯嫌竟然均是未成年少年。

桃檢根據中壢警方蒐證證據後，傳喚相關證人作證後，依強盜、傷害與組織犯罪防治條例方向偵辦，蒐證完成後，檢察官開出16張拘票，指揮中壢分局發動4波行動，將涉案16名犯嫌人通通拘提到案，並扣得作案用的棍棒等證物。

其中除1名成年人交保與1名未成年人責付收容外，其餘14人均起訴，並向桃園地院聲押獲准，涉案少年責付桃園少年法庭收容，近日已將涉案成年人依法提起公訴，檢警合作成功打壓黑幫，遏止暴力行為擴大。

中壢警方強調，近年來黑幫份子年齡層逐年下降，更進入校園戕害下一代，檢警掃黑刻不容緩，將秉持「掃蕩黑幫，斬斷金流！」決心，全面依法究辦