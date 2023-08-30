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前立委陳賴素美涉貪助理費近800萬　認罪+繳庫30萬獲緩刑

▲民進黨前立委陳賴素美於縣議員、市議員任內涉貪助理費，桃園地院今天宣判。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲民進黨前立委陳賴素美於縣議員、市議員任內涉貪助理費，桃園地院今天宣判。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

前民進黨籍立委陳賴素美於縣議員、市議員任內，涉嫌以人頭擔任助理費用詐領助理費用，經桃園地檢署以貪汙罪嫌起訴，地院審理年餘後今（30）日以貪汙罪應執行有期徒刑2年，緩刑5年，應於判決確定之日起1年內向公庫支付30萬元，褫奪公權3年；同案被告羅姓女子、傅姓男子與姜姓男子則分別判處1年11月，緩刑5年，並應向公庫繳付3萬元，本案仍可上訴。

據指出，桃園地檢署指去年7月揮調查局台北、新北市調處調查屬實，59歲的陳賴素美遭指控從2005年擔任桃園縣議員至第一屆市議員與擔任立委共計12年期間，透過友人充當助理人頭，長期詐領助理費，調查局台北、新北市調處接獲檢舉後蒐證，檢方偵結依貪汙罪嫌起訴。

桃園地院歷經年餘審理後今天上午宣判，羅姓女子、傅姓男子、姜姓男子並未實際從事議員助理工作，陳賴素美仍與其等共同意圖為自己不法之所有，基於利用職務上機會詐取財物、使公務員登載不實之犯意聯絡，共詐得助理費用為7,859,202元。

判決書指出，陳賴素美在檢院偵訊期間承犯行，辯稱因擔任議員之選民服務活動開銷過大，而為本案犯行，瞭解所為係違反法律後，心中已痛苦多年，始終坦承犯行，且於偵查時已繳交實際犯罪所得，犯後態度良好；法官審酌其並無前科，有台灣高院被告前案紀錄表在卷可按，素行尚稱良好，本案發生時擔任桃園市議會議員，本應自律為選民榜樣，體會國家補助議員公費助理之用意，竟以人頭助理等方式向議會不實申報公費助理，致使公務員陷於錯誤而為不實登載，詐領議會發放之助理補助費等犯行。

法官審結依貪污罪應執行有期徒刑2年，緩刑5年，應於判決確定之日起1年內向公庫支付30萬元，褫奪公權3年。同案被告羅姓女子、傅姓男子與姜姓男子則分別判處1年11月，緩刑5年，並向公庫繳付3萬元，本案還可上訴。

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