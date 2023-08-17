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慣竊專偷未上鎖車內財物　網咖男遭南警緝獲被羈押

▲一名43歲陳姓男子，自8月起在安平區連續犯下4起汽車內財物竊盜案，總共得手近7萬元現金及香菸3包，被市警四分局循線查獲送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲一名43歲陳姓男子，自8月起在安平區連續犯下4起汽車內財物竊盜案，總共得手近7萬元現金及香菸3包，被市警四分局循線查獲送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

一名43歲陳姓男子，因無以為業缺錢花用，在深夜時分沿路逐輛試拉汽車車門把手，當發現汽車未上鎖則進入車內搜刮置物箱、手套箱財物，自8月起在安平區連續犯下4起汽車內財物竊盜案，總共得手近7萬元現金及香菸3包，單次最高得手6萬多元現金，被市警四分局循線查獲送辦羈押。

市警四分局華平派出所受理民眾報案後啟動調查，陳嫌在8月1、7、12、13日分別犯下4起汽車內財物竊盜案，經調閱監視器循線追查，鎖定竊盜慣犯43歲陳姓男子涉有重嫌，訪查發現他經常出入中西區一間網咖，於是報請檢察官指揮，在8月15日依竊盜罪嫌將其拘提到案，同時查扣現金3萬4100元。因陳嫌有反覆實行同一犯罪可能，經解送台南地檢署訊問後，由檢察官聲押，8月16日由台南地法院裁定羈押。

▲一名43歲陳姓男子，自8月起在安平區連續犯下4起汽車內財物竊盜案，總共得手近7萬元現金及香菸3包，被市警四分局循線查獲送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市警四分局調查，陳嫌平時居無定所流連網咖，當缺錢花用時，則四處尋覓目標行竊，交通方式以搭乘大眾運輸工具為主，通常在住宅區周遭下車後，以步行方式逐一拉開車門把手，身形與手法熟練，過程中還四處張望保持警覺，如果車門上鎖，再故作若無其事般走到下一車輛嘗試，殊不知這些舉動都被監視器拍得一清二楚。

▲一名43歲陳姓男子，自8月起在安平區連續犯下4起汽車內財物竊盜案，總共得手近7萬元現金及香菸3包，被市警四分局循線查獲送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

四分局長王子雄提醒，出外務須慎防財物安全，離車後也要記得檢查汽車車門、機車置物箱是否確實上鎖、鑰匙是否遺留在車上，貴重財物也儘可能避免存放車內，以免遭有心人士覬覦。

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