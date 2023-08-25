賊性不改屢偷商家　南警拘提竊賊建請羈押成功安定民心

▲台南市警六分局拘提林姓慣竊到案，並向檢察官建議預防性羈押，獲法院裁定羈押。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南一名59歲林姓慣竊，只要想喝酒，就四處前往商店竊取，一、二、四、六分局轄區內商店都被偷，店家損失慘重苦不堪言，林嫌也不怕被抓，對竊盜犯行均坦承不諱，連警方都辦到手軟，市警六分局長許敏能決心採嚴厲手段查處，除拘提林嫌到案外，並準備大量竊盜資訊，請檢方聲請預防性押獲准。

警方說，林姓慣竊無固定工作，經常於南區水萍塭公園內遊蕩，只要其覺得想喝酒，就會到公園附近的商家行竊「補貨」，橫行一、二、四及六分局轄區內商店，店家損失慘重、苦不堪言。

今年度迄今林姓犯嫌已遭移送竊盜案17件、第六分局金華派出所轄內7、8月份亦已接獲4件報案。林姓犯嫌以往到案都直接坦承犯行，相當「阿莎力」，但是缺東西就偷，顯然視民眾財產權於無物。





第六分局分局長許敏能知悉上情後，認林姓犯嫌反覆實施其竊盜犯行，決不可縱容，必須有所作為，避免其繼續竊盜商家財物，指示金華派出所專案小組專責偵辦此案。金華派出所於23日持台南地檢署檢察官核發竊盜案拘票，將林姓犯嫌強制拘提到案，並建請檢察官予以聲押。最終檢察官庭訊後認林嫌確實有反覆實施其同一犯罪之虞，依據刑事訴訟法第101條之1規定，向法院聲請予以預防性羈押，獲法院裁定准予羈押。



六分局長許敏能平日即要求所同仁基於同理心及職責，應主動展現積極作為以保護民眾財產，此次林姓犯嫌能順利由檢察官聲請預防性羈押獲准，展現警方淨化社會治安之決心及打擊犯罪之能力，同時呼籲犯罪者切勿以身試法，警方絕不輕縱。