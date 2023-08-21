男大生揪同學一起製毒遭羈押！怕「延畢」求交保　法官准了

▲畢業典禮示意圖。（圖／CFP）

記者陳宏瑞／高雄報導

屏東一名黃姓男大生去年和朱姓同學參與林姓男子的製毒集團，集團被警方查獲後，涉案的3人被法院收押、判刑，目前全案仍在高雄高分院審理中，但原訂今年畢業的黃男擔心因羈押影響學業會「延畢」，因此向法院聲請交保被駁回後提起抗告，高雄高分院審理後撤銷發回更裁，屏東地院改裁定以20萬元交保，讓他可以暫時重回校園。

判決指出，這個以林姓男子為首的製毒集團是從去年7月起，在林男開設的當鋪開起製毒工廠，並利用妻子開的飲料店當掩護，林男找來懂得製毒的黃姓、朱姓男大生來負責製造安非他命，製毒工廠在去年12月被警方查獲，除林男、黃姓、朱姓男大生外，還逮捕簡姓、黃姓另外兩名同夥。

警方在查緝該製毒工廠時，黃男大膽的從3樓跳樓逃逸，躲了近1個月後才出面投案，法院認為他有逃亡事實，案發後就收押，後來全案的5名嫌犯都被檢方起訴。

一審屏東地院審理後依製造二級毒品等罪，在今年7月判林男等人2年8月至7年6月不等徒刑，其中黃姓大學生被判4年2月，林姓主嫌則是7年6月，一審宣判後，法院仍裁定林、黃兩人延押2個月。

黃姓男大生不服，向法院聲請具保停押，也被法院認為有反覆實施犯罪之虞駁回，黃男於是向高雄高分院提起抗告。

黃姓男大生主張，當初是為了清償債務而參與製毒，目前已與債主協商後清償完畢無欠債，且他只是從旁協助本身並無製毒技術，自己並無任何資力、人脈反覆為製毒，且他現為大學生，今年有望畢業，若遭延押恐影響其學業而無法獲得學位，不利往後人生發展，希望爭取交保，高雄高分院審理後撤銷原裁定，發回屏東地院更裁。

屏東地院重新開庭，法官黃男經過偵、審程序及羈押已相當時日，應已有所警惕，審酌其涉案情節、家庭生活與經濟狀況等因素，同意他以20萬元交保，並限制住居。