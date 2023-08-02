擠爆！紐約市中心驚見「移民沿街打地鋪」　苦等不到收容床位

▲羅斯福飯店周圍湧現大批移民，在街道兩旁打地鋪過夜，排隊等待收容床位。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國紐約市近日出現不尋常場景，曼哈頓市中心的羅斯福飯店（Roosevelt Hotel）門口湧現大批移民，在街道兩旁鋪厚紙板、打地鋪過夜，就是為了排隊等待收容床位。紐約市長亞當斯（Eric Adams）坦言，該市移民危機進入新階段，目前沒有更多收容空間，羅斯福飯店門口的狀況可能只會更頻繁與普遍。

紐約時報等外媒報導，羅斯福飯店門口擠滿移民，主要來自南美洲及非洲國家，例如委內瑞拉、厄瓜多、蘇丹、不丹、茅利塔尼亞、塞內加爾等，他們在周末期間拿到號碼牌，偶爾會有工作人員出來叫號，但仍有許多人頂著燠熱天氣在戶外等待。

▲移民大多來自南美洲及非洲國家。（圖／路透，下同。）



紐約市長亞當斯7月31日表示，其政府正努力應對移民收容問題，「老實說，隨著數百名尋求庇護者每日持續抵達，紐約居民可能持續看到越來越多此類情況」，但他仍希望能夠規範未獲安置者的露宿地點，「我可以向你們保證，這座城市不會向其他城市那樣，每一條街道都有帳篷」。

自2022年4月以來，紐約市已經透過接收系統，收容逾9.3萬名移民，其中數千人都是從南方的德州和佛州抵達，因為上述二州的保守派政府宣稱，進步派城市應該分攤負擔。

隨著移民潮湧現，亞當斯5月宣布，將停業3年的羅斯福飯店改造為移民中心，由承包商DocGo協助接待、安置並提供醫療服務。羅斯福飯店位於曼哈頓，鄰近紐約市中央車站，設有1000間客房，但如今看來，收容空間依然供不應求。

紐約市法律援助協會（Legal Aid Society）及無家者聯盟（Coalition for the Homeless）抨擊市政府竟讓移民露宿大街，「毫無疑問，紐約市有法律義務，及時為任何需要庇護的人找到合適安置地點。拒絕向新移民提供安置地點，迫使人們在地方街道上受苦，不僅是殘忍的，也違反一系列法院命令及當地法律」。他們甚至表示，若再不採取措施，將要對市政府提起訴訟。