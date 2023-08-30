　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

入獄1週！陳盈潔戒護就醫...病情穩定　看護協助照顧起居

▲台語歌壇大姊大陳盈潔發監執行滿一週，桃園女監今天指出，目前狀況依醫囑無行為障礙，健康狀況穩定，圖為上周在北檢發監前上囚車。（資料照／記者黃彥傑攝）

▲台語歌壇大姊大陳盈潔發監執行滿一週，桃園女監今天指出，她健康狀況穩定。（資料照／記者黃彥傑攝）

記者沈繼昌／桃園報導

台語歌壇大姊大陳盈潔因案遭判刑3年2月，上週三（8/23）由台北地檢署發監至桃園女子監獄執行，桃園女監指出，經過一週適應期還算良好，但陳盈潔年事較高，生活起居上，獄方配置看護可協助照護有需要的受刑人，目前也已讓她戒護就醫，並依醫囑服藥，健康狀況趨於穩定。

陳盈潔因教唆姊姊偽造胞妹簽名背書，簽下280萬元本票，遭判刑3年2月定讞，8月23日前往北檢報到，陳盈潔雖然2度提出診斷書向北檢聲請暫緩執行，檢方認為陳反應雖慢，但仍可對答，認定她身心狀況尚可，仍發監執行。

桃園女監副典獄長林佩誼今天表示，陳盈潔發監執行迄今，目前狀況依醫囑無行為障礙，但因陳盈潔年事已高，在生活起居上，桃園女監原本就有配置看護，適時提供必要協助照護，期間經陸續安排在監內就醫、戒護外醫，按醫囑服藥，健康狀況趨於穩定。

林佩誼指出，由於陳姓受刑人曾向北檢提出暫緩執行，經過醫師專業評估，認以其現況未達監獄行刑法第13條第1項各款所定之拒絕收監標準，獄方持續注意其身體健康，並完成新收調查，擬訂個別處遇計畫，實施高齡受刑人保護性處遇，同時依相關規定辦理。

 【更多新聞】

視線死角！婦穿越車陣過馬路　遭貨櫃車輾過不治...驚悚畫面曝

「高獲利高報酬」要先付105萬驗證金　桃園婦看新聞驚覺被詐騙

前立委陳賴素美涉貪助理費近800萬　認罪+繳庫30萬獲緩刑

 

 

 

ET快訊
《與惡》超萌女童星長大了！16歲近照曝光
驚悚巧合！湖口倉庫大火　保全「不明原因」失去生命跡象
超快入場！駕駛亮出「停車神物」8千人朝聖
快訊／明天風雨更猛！　颱風「鴻雁」估明生成
遭控無套女友、床照外流　19歲男偶像認了道歉
快訊／賴品妤爸閃辭！雲豹新董座　廖福生接棒
陳盈潔入獄1周！現況曝光
LIVE／新颱「鴻雁」將生成！　氣象局最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

莽男亂刀刺死女友...逃亡40小時落網　行兇動機曝：她玩太瘋！

快訊／批資策會執行長當綠營打手　林為洲挨告拒不出庭下場曝

驚悚巧合！湖口倉庫大火　保全「不明原因」失去生命跡象送醫

銀行經理互開黃腔！他涉性騷慘丟工作　她笑「種豬」判賠5萬

蘇拉襲屏東！恆春、小琉球6680戶大停電　台電出動百人搶修

入獄1週！陳盈潔戒護就醫...病情穩定　看護協助照顧起居

快訊／恐怖奪命車禍！新北男遭砂石車輾過　再被轎車壓爆頭慘死

快訊／手指斷了！台中男手放門縫慘遭夾斷　送醫接不回

8天狂襲16女！「YouBike之狼」熊抱摀嘴搶包喊：好玩　下場慘了

橋面猴競速！台中福田橋2賓士飆車自拍PO網　警方要查辦了

杜德偉穿8號球衣唱進洲際棒球場　全場一起《脫掉》嗨到爆

無照山道猴摔傷女友被拍 耍狠嗆機車網紅挨告囉～

在李多慧面前大跳殭屍舞　筠熹動作太僵硬被糾正XD

公車近距離狂逼自行車 廣播嗆：爸媽死了逆？

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」　友人被「脫光搜身」爆哭..一路大出包

16歲男無照撞上350萬名車　改裝車全毀停台中殯儀館前

擋整排車！男違停買便當　被後車叭轉頭怒瞪還大罵

《好聲音》爆謝霆鋒強硬拒賄賂！　高層也不敢得罪...網讚：他最真實

51歲柯叔元認愛後「女兒哭了」　不排斥再婚：緣分到了♥

海陸新訓中心遺失手槍！指揮官5人「玩具槍調包」

莽男亂刀刺死女友...逃亡40小時落網　行兇動機曝：她玩太瘋！

快訊／批資策會執行長當綠營打手　林為洲挨告拒不出庭下場曝

驚悚巧合！湖口倉庫大火　保全「不明原因」失去生命跡象送醫

銀行經理互開黃腔！他涉性騷慘丟工作　她笑「種豬」判賠5萬

蘇拉襲屏東！恆春、小琉球6680戶大停電　台電出動百人搶修

入獄1週！陳盈潔戒護就醫...病情穩定　看護協助照顧起居

快訊／恐怖奪命車禍！新北男遭砂石車輾過　再被轎車壓爆頭慘死

快訊／手指斷了！台中男手放門縫慘遭夾斷　送醫接不回

8天狂襲16女！「YouBike之狼」熊抱摀嘴搶包喊：好玩　下場慘了

橋面猴競速！台中福田橋2賓士飆車自拍PO網　警方要查辦了

莽男亂刀刺死女友...逃亡40小時落網　行兇動機曝：她玩太瘋！

太妍收到台粉送的「超跑」嗨翻！　當場試開笑翻：好喜歡～

技嘉連續遭列注意股　揭7月獲利年成長100%

不躺平！賴清德各縣市競總明授證　「英賴合作」陳時中助攻北市

中信銀勇奪《The Asian Banker》8大獎 　臺金融業大贏家

快訊／批資策會執行長當綠營打手　林為洲挨告拒不出庭下場曝

逾90%孩童「每周喝一次」含糖飲料！醫示警3危害：生長板提前密合　

葉總惋惜5人佈陣再見失誤　主砲吉力吉撈最快下周歸隊

MSCI指數季調9／1生效　慎防台股明甩尾效應

掏耳朵太舒服！他耳內狂流「惡臭濃液」痛炸　醫驚：耳膜壞掉一半

頑皮狗狗看見媽媽斜眼緊盯　嚇得「慢動作」回窩乖乖坐好

社會熱門新聞

政大女遭冷氣砸死！　犯罪被害補償金額出爐

求愛失敗持霰彈槍狂轟　莽男傷及無辜下場曝

即／北市路樹突倒塌！騎士血流一地宣告不治

夜訪F奶網紅香閨遭拍全裸下跪片　「放火」獲賠百萬

即／中山北路路樹倒塌　騎士無呼吸心跳搶救中

即／台南某大學墜樓！　1女「8F頂墜下」無呼吸心跳

即／北市樹木又出事！30多歲女「捷運站旁」遭砸中送醫

人妻跟親戚「客廳激戰2次」！她喊：搞很久

即／新北男遭砂石車輾過　再被轎車壓爆頭慘死

騎士慘遭路樹奪命！女兒淚控公燈處過失致死

即／台南某大學「1女8F頂墜落」！　送醫宣告不治

死亡瞬間曝！新竹21歲騎士自摔遭砂石車輾斃

萬華男6刀刺死鄰居　滿身血跑大街找警投案

路樹倒塌畫面曝！騎士遭砸「滿地血」命危

更多熱門

相關新聞

陳盈潔走歪的人生

陳盈潔走歪的人生

錢莊經常會利用我們想要保護家人的想法，所以教唆家人冒簽我們的名字，讓我們不捨家人被關，幫他還錢。遇到這種類似綁票的行為，請為自己勇敢一次。

陳盈潔入獄原因「太普遍」　律師列10點提醒

陳盈潔入獄原因「太普遍」　律師列10點提醒

陳盈潔入監狂嘔！白冰冰沉痛：怎麼老來變這樣

陳盈潔入監狂嘔！白冰冰沉痛：怎麼老來變這樣

陳盈潔入監首夜狀況曝　獄方立即請醫師看診開藥　

陳盈潔入監首夜狀況曝　獄方立即請醫師看診開藥　

陳盈潔發監　遇人不淑及時停損放棄

陳盈潔發監　遇人不淑及時停損放棄

關鍵字：

陳盈潔桃女監適應良好健康狀況穩定

讀者迴響

熱門新聞

政大女遭冷氣砸死！　犯罪被害補償金額出爐

明天開學了！老師「全聯急買1神物」秒訂30包

快訊／強颱蘇拉「暴風圈觸陸」

求愛失敗持霰彈槍狂轟　莽男傷及無辜下場曝

凶殘蘇拉變「超級颱風」　全台風雨時程出爐

高屏1區、6鄉鎮停班課！全台颱風假一覽

《木曜4》集體離職導火線曝光！

山道猴子作者出手！　手刀註冊「12項商標」

別再幻想颱風假！氣象局估今夜解除陸警

媽媽帶兒子「叫小姐」　他開心笑了

蔡尚樺夜帶鮮肉籃球員回香閨！　已有穩交男友11年

即／台東名店「榕樹下米苔目」驚傳歇業

爽用到明年！LINE「6款驚喜貼圖」快下載

陳子強低調分手9年女友！　經紀人認「已一段時間」

這群人停更暴跌流量曝光！「1675萬掉到剩77萬」

更多

最夯影音

更多
杜德偉穿8號球衣唱進洲際棒球場　全場一起《脫掉》嗨到爆

杜德偉穿8號球衣唱進洲際棒球場　全場一起《脫掉》嗨到爆
無照山道猴摔傷女友被拍 耍狠嗆機車網紅挨告囉～

無照山道猴摔傷女友被拍 耍狠嗆機車網紅挨告囉～

在李多慧面前大跳殭屍舞　筠熹動作太僵硬被糾正XD

在李多慧面前大跳殭屍舞　筠熹動作太僵硬被糾正XD

公車近距離狂逼自行車 廣播嗆：爸媽死了逆？

公車近距離狂逼自行車 廣播嗆：爸媽死了逆？

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」　友人被「脫光搜身」爆哭..一路大出包

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」　友人被「脫光搜身」爆哭..一路大出包

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面