入獄1週！陳盈潔戒護就醫...病情穩定　看護協助照顧起居

▲台語歌壇大姊大陳盈潔發監執行滿一週，桃園女監今天指出，她健康狀況穩定。（資料照／記者黃彥傑攝）

記者沈繼昌／桃園報導

台語歌壇大姊大陳盈潔因案遭判刑3年2月，上週三（8/23）由台北地檢署發監至桃園女子監獄執行，桃園女監指出，經過一週適應期還算良好，但陳盈潔年事較高，生活起居上，獄方配置看護可協助照護有需要的受刑人，目前也已讓她戒護就醫，並依醫囑服藥，健康狀況趨於穩定。

陳盈潔因教唆姊姊偽造胞妹簽名背書，簽下280萬元本票，遭判刑3年2月定讞，8月23日前往北檢報到，陳盈潔雖然2度提出診斷書向北檢聲請暫緩執行，檢方認為陳反應雖慢，但仍可對答，認定她身心狀況尚可，仍發監執行。

桃園女監副典獄長林佩誼今天表示，陳盈潔發監執行迄今，目前狀況依醫囑無行為障礙，但因陳盈潔年事已高，在生活起居上，桃園女監原本就有配置看護，適時提供必要協助照護，期間經陸續安排在監內就醫、戒護外醫，按醫囑服藥，健康狀況趨於穩定。

林佩誼指出，由於陳姓受刑人曾向北檢提出暫緩執行，經過醫師專業評估，認以其現況未達監獄行刑法第13條第1項各款所定之拒絕收監標準，獄方持續注意其身體健康，並完成新收調查，擬訂個別處遇計畫，實施高齡受刑人保護性處遇，同時依相關規定辦理。