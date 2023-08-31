「廟會猴子」沒戴安全帽　警默默繞道遭狂酸！大園分局：取締57件

記者沈繼昌／桃園報導

網友在臉書《記者爆料網》貼文，桃園市大園區29日晚間仁壽宮廟會遶境活動，造成當地大塞車，網友目睹大批機車族未戴安全帽跟在陣頭後面，執法員警在其中卻視而不見，甚至默默躲開，質疑「廟會活動凌駕於法律之上」？大園警分局指出，當晚執行遶境活動交通疏導勤務，針對網友所指交通違規情事，警方均依規定製單，另現場不宜攔停舉發部分，警方蒐證畫面逕行舉發，總計舉發開單57件違規行為。

▲網友在臉書貼文，大園區29日廟會遶境活動，大批機車族違規未戴安全帽，但執法員警在其中卻視而不見。（圖／翻攝自記者爆料網，下同）

臉書《記者爆料網》昨晚有網友貼文，最近YT影片「山道猴子的一生」爆紅，讓不少人終於知道為什麼會把不守交通法規，在馬路上亂騎車的騎士稱為「猴子」，本月29日晚上，有民眾行經桃園市大園區中正東路時，遇上廟會遶境活動嚴重塞車，民眾目擊馬路上一群「廟會猴子」騎機車跟在車陣後，幾乎都沒戴安全帽，一名警察騎著警用機車過來，就停在車陣後方，警員似乎發現前方機車群中大半的人都違規，卻沒上前執法開單，反而默默地倒車，轉進到對向車道。

網友貼文還指稱，警員和其中一名未戴安全帽男子說了幾話句，男子隨即下車要眾人全都下車把機車停在路旁，看似「勸導成功」，不過這些違規騎士停車的地方卻是路口及紅線上，整個過程都被民眾拍下，疑似諷刺警方「看到廟會猴子就眼盲了」，民眾痛批警方執法兩套標準，質疑廟會活動根本凌駕於法律之上，連警察看到違法都默默躲開，實在有夠離譜。

▲針對網友在臉書貼文，大園警方指出，當晚均依法取締機通違規行為，並無法律假期。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警方表示，警方於29日晚間執行大園區仁壽宮遶境活動交通疏導勤務，發現部分民眾交通違規情形，警方均依規定製單，另依道交條例第7條之2，現場不宜攔停舉發部分，警方則依蒐證畫面逕行舉發。

▲針對網友在臉書貼文，大園警方指出，當晚均依法取締機通違規行為。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警方強調，現場共舉發未戴安全帽28件、無照駕駛15件、未依規定兩段式左轉10件、後視鏡損壞不修復2件、酒駕1件、闖紅燈1件等違規行為，共計57件。警方將持續針對違規行為嚴正執法，呼籲民眾行車上路務必遵守交通規則，確保自身及他人用路安全，警方執法均依規定，並無法律假期。