郭台銘真心想整合？　陳智菡：別只想吃豆腐、拿人當墊腳石

▲柯文哲、郭台銘出席台北市計程車公會普渡餐會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲、鴻海集團創辦人郭台銘29日出席同場活動，但柯到場後不僅在外等候郭致詞完，接著自己致詞完後和郭簡單握手寒暄30秒就快閃 ，顯見柯對郭仍有戒心。對此，柯文哲競選辦公室發言人陳智菡說，「互相尊重」很重要，若有心要整合，為什麼動作都背道而馳？還有意無意吃豆腐、放消息；她還說，郭營聽聞柯9月底有個行程，已放話還要再同台，「如果要操作新聞，不要拿別人當墊腳石」。

陳智菡今中午接受《觀點芹爆戰》黃光芹訪問時說，昨天的活動沒有發公開行程，但在前天晚上被曝光，有媒體打來問是不是要去計程車工會普渡活動？看一下的確是有，也證實了，「媒體就說你們要跟郭台銘喝咖啡了」，讓她感到十分詫異。

陳智菡表示，原本主辦單位只有邀請柯文哲，很多計程車司機非常挺柯，據說內部票選有高達9成司機都非常支持柯，因此才會邀請柯文哲出席，「因為郭辦講出去，還說已經準備好飲料要請柯Ｐ喝」；陳直言，類似「代發行程」的操作很常出現，長期以來蠻困擾的，會打亂選舉節奏。

陳智菡說，郭董好像是透過另外一位曾經要參選市議員的無黨籍參選人做安排，但主辦單位有說7點是柯文哲要來，請郭8點再來，但最後郭辦發出的採訪通知也是7點，就肯定會同台了，但後來柯在場外等了25分鐘。

主持人黃光芹追問，柯文哲是否有刻意迴避？因為現場儼然就是郭台銘的造勢場合？陳智菡說，一來是對台上致詞者的尊重，因為柯只要一進去、媒體一擠，會變成另外一個大進場；其次，柯認為不用搞到這麼尷尬，因此就先在外面等，也避免媒體作文章。

陳智菡直言，「互相尊重」很重要，特別是在談整合時，如果有任何人說有心要做整合，為什麼所有動作都是背道而馳？不管是有意無意吃豆腐、放消息，或是營造讓對方尷尬的場景。

至於是否認為郭台銘主動來蹭或是刻意操作？陳智菡說，這也許是郭團隊的想法，在這個階段要盡量拉抬聲量、要創造很多話題，就如同政論節目談柯文哲就是票房保證一樣，「郭台銘也是，要怎麼創造議題跟聲量？就是要有戲，要不要郭柯合、郭侯有沒有談等等」。

陳智菡還說，柯文哲9月底會有一個行程，據聞郭台銘陣營已經放話也會去，要意外製造巧遇、同台，已經是緊迫盯人的程度。陳說，這種種行為會讓柯營很不受尊重，因為柯一直對郭很禮貌，但不管是怎麼樣的交往或互動還是要尊重，「如果要操作新聞，不要拿別人當墊腳石」。

陳智菡說，每個人按部就班拿自己的東西出來講，郭也開了很多場大型記者會，那就用自己的主軸跟理念來吸引選民，而不是一直喊要整合，「用整合來當作籌碼或基礎，就只是把別人當配角而已，且還不尊重配角的意願」。