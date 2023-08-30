陳佩琪遭打臉總統府醫師屬國軍系統　妙回：若對外招募只有我會去

▲柯文哲妻子陳佩琪。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

民眾黨總統參選人柯文哲妻子、醫師陳佩琪在臉書談到退休計畫時指出，柯文哲曾說，當選後，她可申請到總統府醫務室當醫師，遭民進黨立委林楚茵打臉，總統府醫護室的醫生屬於國軍系統，不是總統當選人可以隨便編派。對此，陳佩琪30日在臉書表示，她和柯文哲不知道總統府醫務室派駐狀況，但現在想想，若單獨招醫師長駐，「 搞不好除陳佩琪外， 不會有人去應徵啦！」

陳佩琪憶起，自己20年前曾短暫支援過北市府的醫務室， 那是聯醫派醫生過去的，聯醫那時是各分院獨立，應該是某院區包下，然後叫自己家醫科醫師輪流去支援，她還記得那時醫務室醫師請長假，她去支援幾天，每到中午還會跑去市府地下室逛街。

針對「退休計畫」遭打臉，陳佩琪表示，她和柯文哲當然不知道總統府的醫務室派駐狀況， 聽說是軍醫系統去支援的，應該是輪流派駐，但現在想想，若單獨招醫師長駐，有可能招到嗎？她直言，「不敢說絕對沒有啦， 但應該很少吧， 至於原因應該很多醫生都知道。」她也在留言笑說，「不知道大家猜到原因了沒？若軍醫說不支援了，要對外招醫師， 搞不好除陳佩琪外， 不會有人去應徵啦！有人要去， 當然讓他囉！」