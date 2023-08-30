　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭台銘堅持「郭上侯下」　連勝文爆曾與郭交流：他就是不給彈性

▲▼ 郭台銘參加台北市計程車工會普渡餐會。（圖／記者湯興漢攝）

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘日前宣布角逐2024總統大選，自稱參選是為促成在野陣營整合，若不整合將便宜民進黨總統參選人賴清德，自己將扮演主導改變的角色，讓陷入僵局的在野力量，能夠重現生機。國民黨副主席連勝文29日受訪時表示，國民黨不是沒有想過和郭台銘談，自己當時受黨主席朱立倫指示和郭台銘交流時，郭台銘卻態度強硬，對方要求「郭上侯下」，不給任何彈性，導致交流失敗。

連勝文昨接受廣播節目連線裝訪，被問到郭台銘宣布參選2024年總統大選，連勝文表示，如果有機會的話，國民黨還是願意與郭台銘溝通，也希望能依據事實，研擬能夠讓郭台銘接受的方案。連勝文購透露，自己在三周前曾獲朱立倫的指示，和郭台銘有所交流，然而郭台銘給出的答案卻是「郭上侯下」，直言雙方需要彈性才能談下去，但是「郭台銘就是不給彈性，所以無法談」。

連勝文強調，國民黨總統參選人侯友宜是經過正當程序選出來，不會因為郭台銘有錢、有霸氣，就否定黨內程序正義，對郭台銘退讓，並喊話郭台銘「不希望看到郭台銘因錯誤的抉擇，導致他在錯誤道路上越走越遠」。

連勝文指出，郭台銘需要獲得將近29萬份連署書才能獲取獨立參選資格，全台縣市連署需要挨家挨戶，一般人如果沒有大規模資源很難辦到，只有民進黨支持者會主動協助連署，但此舉反而會激起國民黨支持者更大的憤怒，「看不出有好結果」。

ET快訊
連續12天　搭大韓航空「登機前要量體重」
快訊／中山北路樹倒　騎士遭砸死
獨／超商浩克與警方互控傷害　結果出爐
罕見巨無霸大龍蝦！　阿嬤一口氣買18隻
8縣市風雨最猛！　氣象局估今夜解除陸警　
快訊／加彭政變「首都槍響」！　軍方宣布總統大選無效
睡他女友「最綠苦主」不忍了！私訊全公布
Lulu「二度戰酸民」反擊了　4類藥物帶出國規定一次看
恐怖！中山北路樹倒　「砸中騎士」畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

到總統府當醫師？　周玉蔻嗆陳佩琪：傻逼

「柯文哲代表民眾黨參選總統到底」　黃珊珊：在野整合非搓湯圓

郭營放話9月要再強勢同台　陳智菡：緊迫盯人很可怕

郭台銘堅持「郭上侯下」　連勝文爆曾與郭交流：他就是不給彈性

賴清德躺著選？　民進黨中常委：不能重演2022「不必要的錯誤」

痛批連《商周》都欺負侯友宜 　他慨嘆：想起韓國瑜被抹黑的慘狀

「剛放下，等下就舉上來」　藍黨團譏黃士修不了解郭台銘行事風格

陳佩琪遭打臉總統府醫師屬國軍系統　妙回：若對外招募只有我會去

范雲批媒體議價報告缺實質內容　要數位部拿出決心：別讓媒體界乾等

郭台銘盼再與柯文哲喝奶茶　民眾黨曝1前提：一定有機會

杜德偉穿8號球衣唱進洲際棒球場　全場一起《脫掉》嗨到爆

在李多慧面前大跳殭屍舞　筠熹動作太僵硬被糾正XD

無照山道猴摔傷女友被拍 耍狠嗆機車網紅挨告囉～

公車近距離狂逼自行車 廣播嗆：爸媽死了逆？

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」　友人被「脫光搜身」爆哭..一路大出包

16歲男無照撞上350萬名車　改裝車全毀停台中殯儀館前

擋整排車！男違停買便當　被後車叭轉頭怒瞪還大罵

《好聲音》爆謝霆鋒強硬拒賄賂！　高層也不敢得罪...網讚：他最真實

51歲柯叔元認愛後「女兒哭了」　不排斥再婚：緣分到了♥

海陸新訓中心遺失手槍！指揮官5人「玩具槍調包」

到總統府當醫師？　周玉蔻嗆陳佩琪：傻逼

「柯文哲代表民眾黨參選總統到底」　黃珊珊：在野整合非搓湯圓

郭營放話9月要再強勢同台　陳智菡：緊迫盯人很可怕

郭台銘堅持「郭上侯下」　連勝文爆曾與郭交流：他就是不給彈性

賴清德躺著選？　民進黨中常委：不能重演2022「不必要的錯誤」

痛批連《商周》都欺負侯友宜 　他慨嘆：想起韓國瑜被抹黑的慘狀

「剛放下，等下就舉上來」　藍黨團譏黃士修不了解郭台銘行事風格

陳佩琪遭打臉總統府醫師屬國軍系統　妙回：若對外招募只有我會去

范雲批媒體議價報告缺實質內容　要數位部拿出決心：別讓媒體界乾等

郭台銘盼再與柯文哲喝奶茶　民眾黨曝1前提：一定有機會

好想換iPhone 15！規格、外觀、價格爆料一次看

到總統府當醫師？　周玉蔻嗆陳佩琪：傻逼

《天才衝衝衝》連發2篇道歉文！藝人誤答「雲林市」　網看完反讚爆

百年最強！伊達利亞颶風將登陸佛州恐掀4.6m巨浪　州長籲撤離

台大發生火災「兩周內第二起」！校方：超商疑似電線走火

【廣編】Attack一匙靈顛覆洗衣新型態　日本革新技術霸氣登台

美130年水管爆裂！大水狂湧淹沒時代廣場街道　地鐵站變成水簾洞

【東森傳愛助更生】阿凱上電台專訪：感謝總裁支持鼓勵

謝霆鋒曬「親吻照」慶43歲！　不見女友王菲…行蹤曝光

「柯文哲代表民眾黨參選總統到底」　黃珊珊：在野整合非搓湯圓

93歲嬤體驗餵動物全程尖叫　見鴯鶓猛啄飼料嚇到打翻XD

政治熱門新聞

快訊／侯友宜怒了！選舉政見遭商周大酸　競辦憤怒：小編應嚴正道歉

柯文哲領過杜聰明獎學金　楊斯棓兌現承諾

曾涉性騷判賠13萬　鄧佳華想入民進黨「不可能」

快訊／柯文哲「罰站25分鐘」等郭台銘致詞　兩人僅握手「沒喝飲料」

柯文哲僅對郭台銘說「3句話」就快閃

淡水線1車冒濃煙「600乘客急換車」

郭台銘遭控蹭柯文哲　還原事發經過

喊話綠營和台派「不要幫郭台銘連署」　他點2原因：增添變數

顧立雄觀察蔡英文4年：她留下2大重要資產

快訊／郭台銘「咖啡之約」延期！　與侯、柯達共識「不合穩輸」

郭台銘參選藏5風險！　學者：可能成為侯柯聯盟的催化劑

民調／51％民眾滿意蔡英文執政表現　「民眾反應仍顯分歧」

觀察／柯文哲臭臉枯等不願同桌郭台銘　「咖啡會前會」大失敗？

快訊／「杜聰明帳本」曝光　柯領過獎學金

更多熱門

相關新聞

賴清德躺著選？　綠：莫重演2022「不必要錯誤」

賴清德躺著選？　綠：莫重演2022「不必要錯誤」

鴻海創辦人郭台銘投入總統選舉，有評論指民進黨總統參選人賴清德在泛藍分裂狀況下，可「躺著選」。不過，民進黨英系中常委、立委蔡易餘今（30日）中午出席中常會前受訪說，不管是總統或立委選將，沒有人是「躺著選」，尤其越到選舉末期越不能犯錯，不能重演去年九合一選舉時「不必要的錯誤」。

痛批連《商周》都欺負侯友宜 　他慨嘆：想起韓國瑜被抹黑的慘狀

痛批連《商周》都欺負侯友宜 　他慨嘆：想起韓國瑜被抹黑的慘狀

「剛放下，等下就舉上來」　藍譏黃士修不懂郭台銘行事風格

「剛放下，等下就舉上來」　藍譏黃士修不懂郭台銘行事風格

捷運三鶯線已完成70%　拚114年完工

捷運三鶯線已完成70%　拚114年完工

郭盼再與柯喝奶茶　民眾黨曝1前提

郭盼再與柯喝奶茶　民眾黨曝1前提

關鍵字：

國民黨朱立倫郭台銘侯友宜2024

讀者迴響

熱門新聞

政大女遭冷氣砸死！　犯罪被害補償金額出爐

凶殘蘇拉變「超級颱風」　全台風雨時程出爐

高屏1區、6鄉鎮停班課！全台颱風假一覽

明天開學了！老師「全聯急買1神物」秒訂30包

求愛失敗持霰彈槍狂轟　莽男傷及無辜下場曝

快訊／強颱蘇拉「暴風圈觸陸」

《木曜4》集體離職導火線曝光！

山道猴子作者出手！　手刀註冊「12項商標」

蔡尚樺夜帶鮮肉籃球員回香閨！　已有穩交男友11年

媽媽帶兒子「叫小姐」　他開心笑了

即／台東名店「榕樹下米苔目」驚傳歇業

蘇拉睜大眼！暴風圈午後觸陸　3地區颱風假達標

陳子強低調分手9年女友！　經紀人認「已一段時間」

爽用到明年！LINE「6款驚喜貼圖」快下載

這群人停更暴跌流量曝光！「1675萬掉到剩77萬」

更多

最夯影音

更多
杜德偉穿8號球衣唱進洲際棒球場　全場一起《脫掉》嗨到爆

杜德偉穿8號球衣唱進洲際棒球場　全場一起《脫掉》嗨到爆
在李多慧面前大跳殭屍舞　筠熹動作太僵硬被糾正XD

在李多慧面前大跳殭屍舞　筠熹動作太僵硬被糾正XD

無照山道猴摔傷女友被拍 耍狠嗆機車網紅挨告囉～

無照山道猴摔傷女友被拍 耍狠嗆機車網紅挨告囉～

公車近距離狂逼自行車 廣播嗆：爸媽死了逆？

公車近距離狂逼自行車 廣播嗆：爸媽死了逆？

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」　友人被「脫光搜身」爆哭..一路大出包

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」　友人被「脫光搜身」爆哭..一路大出包

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面