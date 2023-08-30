郭台銘堅持「郭上侯下」　連勝文爆曾與郭交流：他就是不給彈性

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘日前宣布角逐2024總統大選，自稱參選是為促成在野陣營整合，若不整合將便宜民進黨總統參選人賴清德，自己將扮演主導改變的角色，讓陷入僵局的在野力量，能夠重現生機。國民黨副主席連勝文29日受訪時表示，國民黨不是沒有想過和郭台銘談，自己當時受黨主席朱立倫指示和郭台銘交流時，郭台銘卻態度強硬，對方要求「郭上侯下」，不給任何彈性，導致交流失敗。

連勝文昨接受廣播節目連線裝訪，被問到郭台銘宣布參選2024年總統大選，連勝文表示，如果有機會的話，國民黨還是願意與郭台銘溝通，也希望能依據事實，研擬能夠讓郭台銘接受的方案。連勝文購透露，自己在三周前曾獲朱立倫的指示，和郭台銘有所交流，然而郭台銘給出的答案卻是「郭上侯下」，直言雙方需要彈性才能談下去，但是「郭台銘就是不給彈性，所以無法談」。

連勝文強調，國民黨總統參選人侯友宜是經過正當程序選出來，不會因為郭台銘有錢、有霸氣，就否定黨內程序正義，對郭台銘退讓，並喊話郭台銘「不希望看到郭台銘因錯誤的抉擇，導致他在錯誤道路上越走越遠」。

連勝文指出，郭台銘需要獲得將近29萬份連署書才能獲取獨立參選資格，全台縣市連署需要挨家挨戶，一般人如果沒有大規模資源很難辦到，只有民進黨支持者會主動協助連署，但此舉反而會激起國民黨支持者更大的憤怒，「看不出有好結果」。