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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「柯文哲代表民眾黨參選總統到底」　黃珊珊：在野整合非搓湯圓

▲▼柯文哲率團訪美記者會 黃珊珊。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃珊珊（左）、柯文哲（右）。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

鴻海創辦人郭台銘日前宣布投入2024總統大選，將以獨立參選人的身分展開連署。對於外界關注的在野整合議題，民眾黨總統參選人柯文哲競選總幹事黃珊珊30日斷言，「選前四個月，柯文哲將代表台灣民眾黨參選總統到底，這一點是不會改變的。」

郭台銘宣布投入總統大選後，仍希望在野各陣營「喝咖啡」整合出一組候選人，30日更於臉書發文向柯文哲喊話，「希望有機會再一起喝杯奶茶共商國事」。

不過，黃珊珊表示，現在很多人都希望在野能夠整合，但這是關係到台灣未來的總統大選，並不是密室協商搓湯圓，如果要談，就要談人民關心的台灣未來，如何面對問題、帶領國家面對未來挑戰，而不是誰要做大哥，誰要做幾年。

「選前四個月，柯文哲將代表台灣民眾黨參選總統到底，這一點是不會改變的。」黃珊珊強調，公開透明是民眾黨堅持的信念，否則就好像國民黨總統初選，只要是密室不透明的政治操作，終究會失去人民的信任。她認為，政治不難，凡事公開透明、堅持正直誠信，政治可以很簡單、很純粹。

黃珊珊透露，政治上，只要對國家人民有利的，當然都可以合作，但是還是要講信念、談價值，可以聯合政府、團結台灣，而不是交換權位，更不是只顧個人或政黨利益。

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