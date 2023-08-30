藍稱郭台銘「民進黨派來臥底」　他嘆胡言亂語：郭身邊都國民黨人馬

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

鴻海創辦人郭台銘日前宣布投入2024總統大選，引起在野陣營震盪，陸媒點民進黨將幫郭台銘連署，國民黨前祕書長李乾龍更指，「很多人都在講，郭台銘是不是民進黨派來臥底的？」對此，民進黨立委30日回應，站在郭台銘旁邊的人，都是朱立倫口中的國民黨牛鬼蛇神，不會有所謂民進黨來幫助郭台銘連署的問題。

對於陸媒報導民進黨將協助郭台銘連署工作，民進黨立委洪申翰表示，黨中央態度已經非常清楚，面對郭台銘參選包括開始連署，民進黨態度就是尊重，也不會去介入，環球時報的這種說法可能別有用心，是不是代表中南海又想要用各種假訊息來介入台灣選舉的風向？這個可能是國人看到這樣訊息時要特別小心。

洪申翰指出，連署是一件很慎重的事情，包括現在可能是還要拿身分證影本出來，如果理念不支持的話是很難幫忙連署，操作過一次就知道。所以不會有所謂民進黨來幫助郭台銘連署的問題。

洪申翰強調，就算最後在野陣營整合成一對一的PK，民進黨還是會全力的來求勝全力來贏得這次大選，這是對這次大選最根本、最重要的態度。

民進黨團書記長莊瑞雄表示，難道他們沒看到站在郭台銘旁邊的人，都是朱立倫口中的國民黨牛鬼蛇神，相信這陣子幫郭台銘造勢、衝刺的都是國民黨地方要角，國民黨內部分裂弄的好像民進黨居心叵測，講得好像郭台銘是綠營派去臥底的，這有點胡言亂語。