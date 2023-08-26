官方認證！iPhone「2招」續航力大增　開啟Wi-Fi竟超省電

▲iPhone耗電讓人十分困擾，蘋果官方曝這兩招，續航力大增數小時。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

現在幾乎人手一台智慧型手機，不少人都感受到電池耗電速度越來越快，也擔心手機續航力不夠，不過蘋果官方指出，其實民眾只要做到「這兩招」，也能讓電池續航力提高，省下許多電量。

有兩種方式是蘋果官方認證，可以幫助使用者維持電池續航力，不僅能省下電量，還能讓手機使用壽命增加。第一點就是「調整螢幕亮度」，將螢幕亮度調暗或是自動調整亮度，使用者可以在「控制中心」手動調整亮度，或直接設定「自動調整亮度」，避免螢幕亮度太亮而浪費多餘電量；第二點則是「經常開啟Wi-Fi」，手機的「一直搜尋行動網路訊號」也會很耗電，所以可以透過開啟Wi-Fi代替行動網路來讓電池續航力大提升。

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除此之外，「iPhone到底要不要關閉背景程式」這問題到現在還是眾多紛紜，討論蘋果產品的科技網媒《瘋先生》指出，有人則稱經常關閉後台會造成更耗電，但又有另一派說法是不關閉比較不耗電，這問題之前就有外媒寫信問過提姆庫克（Tim Cook），最後也沒有獲得明確答案，當時蘋果公司軟體工程進階副總裁克雷格費德里吉（Craig Federighi）只有稍微回應「關閉後台是不會讓設備變得更省電」。

《瘋先生》透露，有些舊款iPhone如果都不關閉，會發現導致卡卡的，這時候直接將後台App全關閉即可，畢竟舊設備在記憶體設計上本就不大，執行太多也會導致設備負擔，所以還是秉持一個原則，背景只要留下常用的App即可，當然也可以每個禮拜六日關一次。

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