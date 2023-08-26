3小時「IG突暴漲千粉」變網紅！　全場一看怕爆：故意陷害妳

▲網友IG突然增加千位粉絲，她擔心帳號會因此被官方鎖住。（示意圖／美聯社）

文／CTWANT

上月22日，有女網友發文表示，自己的IG公開帳號突然暴漲千位粉絲，不過這些粉絲都是假帳戶，她擔心突然漲粉會讓她帳號被鎖，對此，其他網友也表示，一次增加太多粉絲，帳號確實有可會被鎖起來，變成嫌疑帳號，也猜測是不是有討厭原PO的人，故意買粉想陷害她。

日前，有女網友在《Dcard》發文道，平常上班時，手機都會因為公司的視訊群組通知而震動不停，但上月21日，明明原PO已將通知關閉，手機卻仍震動個沒完，直到休息時間原PO打開手機一看，竟發現有超過千個帳號跑來追蹤她IG公開帳號，原本帳號只有450位粉絲的她，突然變成「千粉網紅」，整個過程超過2、3小時，讓原PO嚇得不知所措。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原本女網友IG帳號只有450位粉絲，沒想到短時間內竟湧入許多假帳號追蹤她。（圖／擷取自Dcard）





原PO表示，事後她發現這些粉絲都是假帳號，也懷疑是不是因為自己總是回覆詐騙集團訊息，捉弄他們，所以詐騙集團想報復，或是自己無意間迷倒某位大戶，對方花錢買粉，要讓原PO成為網紅，不過原PO也擔心自己的IG帳號，會因為這些突然出現的假帳號而被IG官方鎖帳。

對此其他網友回應表示，之前有朋友也是突然暴增很多粉絲，後來發現是有人私密影片被外流，但是IG帳戶卻標成這名朋友的帳號，不過若是因這情況漲粉，粉絲通常都是真帳號。也有網友表示，之前就聽說一次增加太多粉絲，會被IG官方認為有買粉嫌疑，因此將帳號鎖起來。網友也猜測，或許是有討厭原PO的人，想藉此陷害她。

延伸閱讀

▸ 人妻狂炫富還嗆「不爽的去轉發」…慘害老公被調查 網見她真正目的喊：高招！

▸ 長輩不准她吃「普渡供品」：母乳影響寶寶 新手媽慌了…婦產名醫這樣說

▸ 人妻久婚不孕主動幫丈夫納妾 她揪尪娶隔壁單親媽「乾妹妹」