號稱「世界第八大奇蹟」　富士康威州廠慘況曝光！淪當地最大笑話

▲矗立於美國威斯康辛州富士康園區內的玻璃球，是當地知名地標，但如今已經淪為承諾跳票的象徵。（圖／翻攝自foxconnwiofficial.com）

文／CTWANT

隨著美國總統大選日期逐漸逼近，共和黨的第一場辯論會地點，選在五大湖區內威斯康辛州的最大城密爾瓦基進行。距離辯論會場僅30分鐘車程處，就是幾年前共和黨的川普總統與鴻海創辦人郭台銘決定大規模投資，且共同開挖動土留念的地方，其最知名的地標就是一顆高達30公尺的玻璃球體，但如今不但成為當地居民的笑話，並成了川普當年承諾跳票的象徵。

這顆外型搶眼的玻璃球體建築，富士康對外宣稱是高效能運算資料中心，但周遭幾乎杳無人煙，僅有少數建築物，圍繞在旁的是比紐約中央公園還大好幾倍的空地。但根據華盛頓郵報的報導，當地居民表示，幾乎沒看過有人員在附近活動，僅記得有外燴公司曾提及，該處可提供外部團租用舉辦活動，而富士康則宣稱，該地仍為製造業務的總部，並證實確實有對外開放使用。

▲2018年時，鴻海創辦人郭台銘與時任美國總統川普，為威斯康辛州的富士康園區舉行破土動工典禮。（圖／達志／美聯社）

在2018年，郭台銘與當時的美國總統川普談妥，預計4年內將在該州投入超過百億美元成立富士康園區，建置LCD面板廠，可提供至少3千個就業名額，並預估最多將帶來1萬3千多個額外工作機會，川普並稱其為「世界第八大奇蹟」；作為回饋，威斯康辛州將給富士康約30億美元，相當新台幣近900億元的租稅優惠。

隨著川普下台，民主黨執政，富士康在威州的大規模投資也跟著改變。園區內扣除最顯眼的玻璃球，還有3座建築物，分別是智慧製造中心、多功能建築，還有一間先進工廠。目前根據富士康的說法，確實有投入製造生產，但僅聘用1000人，主要在建造資料中心與太陽能相關器材，以及電腦伺服器，與當年對外宣稱的至少3千個職缺相差甚遠，更別提「1萬3千個額外就業機會」。

當初為了這片廣大的土地，百餘戶居民被迫遷移，威州政府不惜花費5億美元購地、拆遷、整地、建廠。結果如今面臨巨大債務，而原本講好要生產的如呼吸機、電動車、咖啡機等等，全部都落空。富士康園區內空蕩蕩，多處雜草叢生，當年川普與郭台銘到場，舉起鏟子破土動工的畫面，如今成為最大的諷刺，也淪為當地居民的笑話。

華郵報導指出，從2018年開始的盛況，到現在富士康園區的蕭條景象，其實一切都是政治考量。當年川普剛上任1年多，考量到連任，必須穩住威斯康辛這個搖擺州，於是端出提升經濟的菜色，與富士康一拍即合，而富士康所需就是降低稅額，尤其是不要針對大陸組裝的蘋果手機來提高關稅。

川普下台後，威州改由民主黨籍的艾佛斯（Tony Evers）主政，在2021年時（川普下台後）重啟談判，由州政府提供8000萬美元的租稅補貼，交換富士康提供1500個就業機會。

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