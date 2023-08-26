人妻受夠「一對一」超無趣：我要認識新男人！　丈夫竟同意了

▲人妻向丈夫提出想要認識新的約會對象。（圖／翻攝自IG／alexletissier）

大部分人對於一段關係，通常都是保持著一對一，不過還是有些人認為可以是開放狀態。國外一名女子與丈夫結婚10多年，近日覺得生活無聊煩悶，因此提出想要認識新的約會對象。而她的丈夫態度也非常開放，欣然同意這樣的提議。

根據《每日郵報》報導，希爾（Alexandra Le Tissier）與丈夫米奇（Mitch）長達10多年都是一夫一妻制，久了他們覺得關係變得有點無趣。希爾向米奇透露，雖然仍深深愛著，但想要下載交友軟體和其他男人約會，讓生活變得有趣一點。而米奇聽完後，欣然接受。

希爾表示，米奇的思想非常開放、冷靜，從來都不會以任何方式評判，甚至還會幫他篩選約會對象，「我們唯一的規則是，這只能是為了好玩，不可能有什麼嚴重的事情。」至於約會對象的篩選標準，她笑說，自己非常嚴格，很在意髮際線等身體特徵。

儘管目前還尚未跟任何一名對象出去約會，但她對於未來非常興奮。她直言，希望任何潛在的新男人都能得到丈夫的認可，「現在我不需要一遍又一遍地和同一個人一起度過一生，這會更有趣。」同時她也明白不是每個人都能認同這樣的想法，但自己和丈夫對彼此的關係滿意就好。

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