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嘉義市加入中南區治理平台　推動城市觀光、文創經濟　

▲▼ 區域合作提升城市量能黃敏惠市長參與中臺灣區域治理平台暨義民祭典啟動儀式 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市黃敏惠市長參與中臺灣區域治理平台暨義民祭典啟動儀式 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

深化區域合作並展現嘉義市觀光、文創經濟的豐沛能量，嘉義市長黃敏惠24日北上新竹縣參加「中臺灣區域治理平台-112年首長會議暨義民祭典啟動儀式」，與新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、南投縣等縣市首長及代表，齊聚新竹縣新埔褒忠義民廟參加「義魄千秋-2023義民祭」盛會。

嘉義市特別準備文化商圈特色商品作為獻禮，由黃敏惠市長與各縣市首長及代表一同挑擔進場，並共同祭祀義民爺，祈求國泰民安。祭典結束後，八縣市首長與代表再度齊聚新竹縣政府發表區域合作成果，為中部區域合作交出亮麗的治理成績單。

▲▼ 區域合作提升城市量能黃敏惠市長參與中臺灣區域治理平台暨義民祭典啟動儀式 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長表示，參與中臺灣區域治理平台的八縣市北起新竹，南至嘉義，人口數逾730萬人，城市之間的生活具高度連動性。在此，各縣市不僅就與民眾生活息息相關的議題，如空氣、交通、環保、水文、經濟、觀光、教育、文化互相交流觀摩，在先前南投歷經風災時，更是發揮互助合作的力量，迅速的盤點各縣市量能並投入救災，中臺灣區域治理平台所展現的，正是區域合作不分顏色，亮眼而出色的成果。

黃敏惠進一步說明，嘉義市在台灣的位置像是在中部、又好像在南部，是適中適南的城市，是座面積60餘平方公里、人口僅有26萬多的一座小城市，我們深知城市發展不只是單一城市的問題，而是整個區域的聯合，因此嘉義市格外重視重視區域合作，是全國唯一加入「中台灣區域治理平台」及「南方治理平台」的縣市。期待藉由平台凝聚各縣市的共識與力量，透過實際行動共同推動城市永續發展，也期待透過區域治理平台的合作，讓嘉義市的亮眼成果被更多人看見。

▲▼ 區域合作提升城市量能黃敏惠市長參與中臺灣區域治理平台暨義民祭典啟動儀式 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長也提到，很高興今日與中臺灣各縣市首長與代表齊聚一堂，共同參與新竹縣首創將義民祭與區域治理平台活動結合的盛會，過程中感受到新竹縣的大膽創新與跨局處合作的能量。嘉義市即將於114年主辦區域平台，期待嘉義市能汲取每回參與區域平台的寶貴經驗，搭建讓各縣市互相交流的機會，屆時也歡迎大家來嘉作客。

本次首長會議，中臺灣八縣市首長與代表共同宣誓，將跨縣市共同推廣「八縣市在地老街、商圈特產」，串聯中臺灣觀光亮點，展現中臺灣老街的獨特魅力。同時，會場外也展示各縣市的老街、商圈及特產，一同為促進中臺灣各縣市老街商圈的發展與繁榮而努力。

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