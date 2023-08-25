嘉義市加入中南區治理平台　推動城市觀光、文創經濟　

▲嘉義市黃敏惠市長參與中臺灣區域治理平台暨義民祭典啟動儀式 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

深化區域合作並展現嘉義市觀光、文創經濟的豐沛能量，嘉義市長黃敏惠24日北上新竹縣參加「中臺灣區域治理平台-112年首長會議暨義民祭典啟動儀式」，與新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、南投縣等縣市首長及代表，齊聚新竹縣新埔褒忠義民廟參加「義魄千秋-2023義民祭」盛會。

嘉義市特別準備文化商圈特色商品作為獻禮，由黃敏惠市長與各縣市首長及代表一同挑擔進場，並共同祭祀義民爺，祈求國泰民安。祭典結束後，八縣市首長與代表再度齊聚新竹縣政府發表區域合作成果，為中部區域合作交出亮麗的治理成績單。

黃敏惠市長表示，參與中臺灣區域治理平台的八縣市北起新竹，南至嘉義，人口數逾730萬人，城市之間的生活具高度連動性。在此，各縣市不僅就與民眾生活息息相關的議題，如空氣、交通、環保、水文、經濟、觀光、教育、文化互相交流觀摩，在先前南投歷經風災時，更是發揮互助合作的力量，迅速的盤點各縣市量能並投入救災，中臺灣區域治理平台所展現的，正是區域合作不分顏色，亮眼而出色的成果。

黃敏惠進一步說明，嘉義市在台灣的位置像是在中部、又好像在南部，是適中適南的城市，是座面積60餘平方公里、人口僅有26萬多的一座小城市，我們深知城市發展不只是單一城市的問題，而是整個區域的聯合，因此嘉義市格外重視重視區域合作，是全國唯一加入「中台灣區域治理平台」及「南方治理平台」的縣市。期待藉由平台凝聚各縣市的共識與力量，透過實際行動共同推動城市永續發展，也期待透過區域治理平台的合作，讓嘉義市的亮眼成果被更多人看見。

黃敏惠市長也提到，很高興今日與中臺灣各縣市首長與代表齊聚一堂，共同參與新竹縣首創將義民祭與區域治理平台活動結合的盛會，過程中感受到新竹縣的大膽創新與跨局處合作的能量。嘉義市即將於114年主辦區域平台，期待嘉義市能汲取每回參與區域平台的寶貴經驗，搭建讓各縣市互相交流的機會，屆時也歡迎大家來嘉作客。

本次首長會議，中臺灣八縣市首長與代表共同宣誓，將跨縣市共同推廣「八縣市在地老街、商圈特產」，串聯中臺灣觀光亮點，展現中臺灣老街的獨特魅力。同時，會場外也展示各縣市的老街、商圈及特產，一同為促進中臺灣各縣市老街商圈的發展與繁榮而努力。