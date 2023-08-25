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嘉義市接軌減碳趨勢　推動電動公車、YouBike優質運輸

▲▼ 嘉義市YouBike 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉義市YouBike 總站位數達145站，周轉率每車超過4轉，為YouBike系統非六都第1名 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市近年致力升級更加便捷的大眾運輸，提升民眾乘車便利同時，也帶動城市發展更加繁榮。110年起市區公車全面底低盤電動化，成為全國第一個市區100%電動公車服務的城市，市區公車搭乘成長率連續3年全國第一。111年12月再建置5條幸福巴士路線，滿足公車不易服務到的區域，減少公共運輸服務缺口；與市區電動公車同步啟動的還有公共自行車(Youbike2.0)租賃系統的建置，串連公共運輸最後一哩路，截至目前為止總站位數達145站，周轉率每車超過4轉，為YouBike系統非六都第1名。

▲▼ 嘉義市YouBike 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長表示，接軌國際減碳趨勢，嘉義市持續推動雙B(電動公車、YouBike)運輸服務，並達成里里有站點的目標，站點密集並結合愛嘉義APP，統合嘉義市公車路線與即時動態、YouBike點位地圖等資訊，滿足民眾通勤、生活、觀光等多樣化的需求。不僅如此，市府自109年底起逐步建置公共自行車(YouBike 2.0)服務站點，設置迄今更創下全國唯一「零」單車失聯率紀錄，累計至7月騎乘人次已突破345萬人次大關，足見民眾對公共自行車之喜好。

▲▼ 嘉義市YouBike 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長也進一步說明，為滿足民眾的騎乘需求，市府提升最後一哩路服務水準，持續檢視公共自行車服務缺口，除強化既有站點調度效率，並規劃於尚未設站之區域新增站點，預估113年將增加50個站點、375輛車及750支停車柱，持續為市民提供優質且便利的公共運輸服務。邀請所有來嘉義市的民眾多多利用電動公車與YouBike客製自己的「獨嘉」行程，用剛剛好的速度漫遊小城，欣賞不同的城市風光。

▲▼ 嘉義市YouBike 。（圖／嘉義市政府提供）

Youbike由自行車製造商捷安特負責建置及營運，日前捷安特總經理鄭秋菊參與活動時表示，感謝黃敏惠市長大力支持低碳綠色的公共運輸，高瞻遠矚將嘉義市打造成為兼俱智慧、共享與環保概念的幸福微笑城市，更率先全國於嘉義市導入Youbike2.0E電輔車，使民眾的交通更加便捷與舒適，讓城市永續發展。

▲▼ 嘉義市YouBike 。（圖／嘉義市政府提供）

交通處長許啟明表示，經研究計算，民眾每騎乘公共自行車1公里可以減少0.1公斤碳排放量，為鼓勵民眾多多利用低碳運具，即日起至112年12月31日，民眾凡騎乘YouBike 2.0前30分鐘享10元補助，另持電子票證搭乘市區電動公車及幸福巴士亦享免費優惠，歡迎多多利用，市區公車發車班次如有任何疑問，可至市府交通處網頁-大眾運輸服務-公共自行車(https://traffic.chiayi.gov.tw/)，或利用愛嘉義APP查詢。

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