水情紓解！嘉義市中央噴水池恢復全天噴水　晚間七彩燈光表演3hrs

▲▼ 水情燈號解除 嘉義市中央噴水池恢復噴水 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市中央噴水池噴水設施，今年3月因配合中央水情轉為黃燈，啟動抗旱機制，停止噴水。停噴期間市府藉機檢修中央圓柱體及52盞LED水底燈性能。隨著水情紓解，經濟部函示嘉義地區的水情燈號恢復正常，水公司第五區管理處日前解除中央噴水池水栓鉛封，市府隨即展開注水測試，230噸的水注滿，恢復七彩燈光變幻噴泉。

市府建設處表示，中央噴水池是嘉義市的民主聖地，也是最重要的地標，代表著民主的尊重與包容，更是嘉義市繁榮的象徵，KANO投手吳明捷展現的永不放棄的精神也是嘉義人的精神。市府趁著抗旱期間，進行圓柱體台座的檢修更新，並檢視52盞LED水底燈性能，以確保中央一旦解封，即可立即重啟正常運作。

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水公司第五區管理處接受市府通會同解除鉛封，230噸的水注滿後恢復噴泉，晚間配合燈光變幻，重現絢爛。市府表示，中央噴水池每日上午8時至晚間10時進行噴水，晚間7時至晚間10時將加上七彩水底燈表演，每日共安排6節表演時段。

建設處指出，由於今年3月水情拉警報，市府宣布全市噴水設施配合水情轉為黃燈，停止噴水。除中央噴水池外，義昌公園、民生公園、東區228紀念館外綠地、後湖公園及東洋公園也都配合水公司封鉛，目前也一併解封恢復供水。另外，配合節水措施東門圓環尿尿小童、嘉義公園圓形噴泉、自由路2處噴泉，也都恢復噴水。