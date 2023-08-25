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嘉義70年玉山旅社求售！　受火災波及整復無下文...喊價2200萬

▲▼ 嘉義玉山旅館喊賣 。（圖／杜先生提供）

▲▼ 嘉義玉山旅館喊賣 。（圖／杜先生提供）

記者翁伊森／嘉義報導

緊鄰阿里山森林鐵路起點北門站旁，屋齡超過一甲子的玉山旅社，在2023年3月暗夜的一場大火中被波及，當時不僅將整排木造商店街燒成廢墟，玉山旅社也受損。火警鑑定報告出爐，是住戶電線走火釀成火災，而涉及公共危險部分仍在訴訟中。由於刑事、民事官司路漫長，木造商店街屬私人產權，玉山旅社持有人委託杜姓家屬喊出2200萬， 希望將緊鄰沉睡森林的旅館拋售。

▲▼ 嘉義玉山旅館喊賣 。（圖／杜先生提供）

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▲嘉義玉山旅館一旁有沉睡森林及大白熊 。（圖／杜先生提供）

杜先生接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，屋主為太太的阿姨，由於官司纏訟許久，對於火災造成的賠償已無心向他人求償，也等不及市府協助整地修復，只希望將自有建地(物)部分拋售，讓旅館有新的屋主經營，才委託自己上網PO文。

▲▼ 嘉義玉山旅館喊賣 。（圖／杜先生提供）

杜先生表示，該店面寬有4.8米並且鄰近一旁公園，房子開窗採光都相當不錯，也由於該地區建物地段極具文化歷史意義，因此開出2200萬的價格，希望有緣人可以買下讓它重生。

玉山旅館緊鄰阿里山森林鐵路的起站北門站，曾是往來嘉義市與阿里山之間旅人及的最佳投宿選擇，更是過去造訪北門站周邊舊城區的必遊景點，一旁緊臨有「日本小京都」封號的檜意森活村，過去民眾只跨過馬路就可逛北門車站、玉山旅社商品街，是嘉義市過去相當具有歷史氛圍的商圈。

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