嘉義市崇文國小地下停車場開挖　舒緩市區停車問題

▲崇文國小地下停車場工程開挖。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

崇文國小周邊學區緊鄰且位於交通要道垂楊路及吳鳳南路之間，隨嘉義市觀光產業鏈、商業區迅速發展，上下學尖峰時段易有交通壅塞狀況，經市府積極爭取中央前瞻停車場計畫，2019年12月獲交通部公路總局補助。設計完成後卻因大環境營建物價上漲及缺工因素歷經工程19次流標，經嘉義市政府三度追加預算，崇文國小前瞻地下停車場總經費由原先3.27億調整至4.87億，終於在今(14)日由市長黃敏惠主持開工動土祈福典禮，交通部公路總局五工處副處長黃威龍、立委及嘉義市議會議長陳姿妏、多位議員及關注工程的貴賓也紛紛到場獻上祝福，期許工程能夠順利進行。

市長黃敏惠表示，為紓解嘉義市因日益發展而增加的停車需求，市府積極向中央爭取了三座前瞻停車場，三座停車場因面臨疫情以及工料上漲、缺工等大環境帶來的困難，先後共歷經34次流標，其中崇文國小地下停車場更歷經19次流標，由市府自籌經費、全額負擔追加1.6億預算後，至第20次才成功決標；前瞻停車場三案原預算為8.13億，後經市府追加預算為10.8億，市府負擔比例也隨之由原先的47%攀升至64%，對地方財產而言是相當大的負擔。黃敏惠市長表示，停車需求的紓解，不僅有賴停車場的興建，更需要導入大眾運輸，順暢的交通才能帶動更多的人潮，過去中央曾承諾鐵路高架化經費將由中央全額負擔，台中可以，嘉義市也應該由中央全額負擔，籲請中央加速兌現全額補助鐵路高架化的承諾，這不僅是嘉義市聯外交通問題，更關乎嘉義市與鄰近區域未來的繁榮。

黃敏惠感謝嘉義市議會的大力支持追加預算，得以讓工程順利開展，讓城市的進步不停滯。雖面臨大環境挑戰，但「嘉義向前行，建設不能停」，市府克服困難，秉持著「做就對了」的精神，以交通帶動城市的發展進步，期待隨崇文國小地下停車場工程步向最後一哩路，讓嘉義市建設又邁進一大步。

▲崇文國小位於嘉義市垂楊路及吳鳳北路重要交通要道，地下停車場開挖 將有助於停車問題解決。（圖／嘉義市政府提供）

交通處長許啟明指出，崇文國小地下停車場整體設計比舊式地下停車場更為通風、明亮與智慧化，且比照嘉北國小之家長接送學童上下學的「得來速」車道，也納入本案地下停車場完整動線設計，讓家長有完整的接送臨停空間，藉由地下化後分流學童接送，解決垂楊路於上放學時段交通壅塞併排停車的問題，也不必再風吹日曬雨淋，是本工程的一大亮點；其次為改變地下停車場密不透光陰暗的刻板印象，更重視自然採光與通風設計，並導入智慧停車管理系統設備，預計導入車牌辨識系統、車位在席偵測系統、智慧尋車及電子票證多卡通，各層也會設有停車資訊導引，與多功能繳費等多項智慧型服務，未來將大幅提升停車便利性。

▲崇文國小地下停車場工程開挖後行人道也將重新鋪設 。（圖／嘉義市政府提供）

市府交通處表示，崇文國小前瞻地下停車場設有2層地下停車場，未來地面層將重塑綠地景觀、更新兒童遊戲場並新設戶外教學區，並同步改善垂楊路側人行空間，提供更加通透而安全的人行環境，保留並重垂楊路側街頭美術館；施工期間，崇文國小將新設吳鳳南路側臨時校門並分流重機具與學生動線，兼顧學童上下學安全以及學習與停車需求。

交通部五工處副處長黃威龍表示，嘉義市政府積極改善市區內停車空間，前瞻停車場第一期爭取崇文國小、義昌公園及嘉北國小三案，現第二期正爭取舊市公所地方停車場及市府北棟停車場，總經費達21億元，祝福所有工程皆能順利圓滿完成。

市府表示，崇文國小前瞻地下停車場工期為750日曆天，完工後預計可提供207席汽車停車位，未來將招商委外營運，並依本市公有停車場收費標準，可望紓緩周遭停車需求；期許工程能達到「進度如期」、「品質如式」、「造價如度」、「安全無慮」及「符合環保」，將積極加強品質管理與工程監督未來施工期間，並將更積極追求高品質的工程品質與更嚴謹的工程監督，以符合人民對於本工程之期待。