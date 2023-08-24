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福島核廢水今排入海　柯文哲喊「敦親睦鄰」：日本為何不公開數據

記者袁茵／台北報導

日本24日正式排放福島核廢水入海，周邊國家密切關注對環境生態的影響以及相關數值變化。民眾黨總統參選人柯文哲24日向日本喊話「敦親睦鄰」，認為自己相信對方不會有問題，但日本為什麼不提供數據給大家？

▲民眾黨總統參選人柯文哲出席四葉草運動啟動記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨總統參選人柯文哲出席四葉草運動啟動記者會。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲今天主持「全民參與2.0 四葉草運動」啟動記者會，針對日本福島核廢水排入海一事，柯文哲表示，他期望日本是負責任的大國，國際原子能委員會會去做必要的監督，「我倒覺得是這樣，這就是敦親睦鄰，其他國家都有疑慮，日本政府應該把數據公開。」

柯文哲提及，自己相信日本政府、國際原子能委員會不會太離譜，政治是說服的過程，「我相信你應該不會有問題，但你為什麼不提供數據讓大家相信？」政治是溝通的過程，這點是他要呼籲日本政府注意的地方。

另外，關於先前說台積電若要發展，不能沒有核四，而台電反駁已經公投不能重啟核四？柯文哲說，「電不夠就是不夠，就算公投過了⋯所以說理性、務實、科學是下一任台灣總統最重要的事情，很誠懇、很誠實的面對台灣要面對的問題。」

「台灣沒有缺電嗎？怎麼會沒有！」柯文哲指出，自己當市長就很清楚，東區門戶計畫28棟大樓被限電，所以還是要很誠實的面對台灣要面對的問題，2025非核家園做不到，做不到就做不到，就誠實的面對問題、看怎麼解決，「那你每天喊口號，問題也沒有解決。」

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