陸民眾「搶購碘片」防核輻射　專家：亂吃影響甲狀腺功能

▲大陸網購平台出現大量號稱能「抗核輻射」的商品。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸民眾在日本開始排放福島核廢水之後相當恐慌，不只搶購鹽巴，還搶購起了號稱能夠防輻射的「碘化鉀片」。對此，藥師表示，碘化鉀片的服用說明中並沒有防輻射的作用，擅自亂服用還可能影響甲狀腺功能，導致甲狀腺功能紊亂。

根據《紅星新聞》報導，大陸的網購平台上最近出現了大量號稱能夠「抗核輻射」「防護核污染」的商品，其中又以「碘化鉀片」為最常見、最暢銷的。

對此，四川省人民醫院藥學部主任藥師楊勇表示，在碘化鉀藥品的服用說明中，並沒有預防「防輻射」這一作用，「基本沒有什麼用。」

楊勇指出，提前攝入碘化鉀，有可能碘化鉀有限被甲狀腺攝入，隨後放射性碘攝入減少，這類說法其實也是不成立的，「不僅如此，不管是健康人群還是甲狀腺功能異常的人群，擅自服用碘化鉀，會對人體的甲狀腺功能產生影響。」

楊勇解釋，碘化鉀的真正作用，主要用於地方性甲狀腺腫的預防與治療，甲狀腺功能亢進症手術前準備及甲狀腺亢進危象。

楊勇強調 碘化鉀是治療性用藥，而非保健品，不要因為害怕輻射而過多服用碘化鉀，反而造成自己的甲狀腺功能紊亂，「網上宣稱有『防輻射功能』的商品，實際上是保健品、膳食補充劑等，其碘鉀含量很少。」