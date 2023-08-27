郭台銘批賴清德「拋下台獨前輩」　競辦回嗆先做功課

▲民進黨總統參選人賴清德。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／新北報導

民進黨總統參選人賴清德日前稱想請中國國家主席習近平享用「蝦仁飯配全糖珍珠奶茶」，引發鴻海創辦人郭台銘批評，「你是否拋下了所有曾經力挺過你的台獨前輩，也失去了你自己的初衷？」對此，賴清德競辦發言人陳世凱今（27日）表示，賴清德面對兩岸與國際關係，態度始終非常明確，希望郭台銘先生可以做好功課再發言。

郭台銘昨天晚間在臉書發文批評，不是選舉時請吃蝦仁飯，就能捨棄台獨工作者的過去，「民進黨總愛問人『核心價值』，那我也請問賴清德先生，你是否拋下了所有曾經力挺過你的台獨前輩，也失去了你自己的初衷？你的核心價值是什麼？」

對此，陳世凱今天回應，賴清德對於兩岸關係的態度，一直都非常明確，除了將延續總統蔡英文四大堅持路線，也提出四大支柱行動方案，要持續與民主陣營國家站在一起，加強台海穩定和平。

陳世凱說，賴清德已經多次說明，願意在對等、尊嚴、互惠的前提下，與中國對談交流，共同為兩岸人民的福祉努力，事實上，台灣已經是一個主權獨立的國家，名字叫中華民國，而中華民國與中華人民共和國互不隸屬，這是台灣社會目前的最大共識，而所謂的「務實的台獨工作者」，「務實」指的是根據事實；「台獨」指的是台灣是一個主權獨立的國家；「工作者」則是指建設國家、發展經濟、造福人民。