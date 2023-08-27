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快訊／賴清德造勢激動頻破音　喊話雲林人「扛頭旗」護民主

▲賴清德出席全國雲林旅外鄉親賴清德後援會。（圖／記者呂佳賢攝）

▲賴清德出席全國雲林旅外鄉親賴清德後援會。（圖／記者呂佳賢攝，下圖同）

記者呂晏慈／新北報導

民進黨總統參選人賴清德今（27日）將連趕4場新北市造勢行程，他上午出席雲林後援會造勢活動時，屢屢激動地「破音」吶喊說，過去雲林民主前輩站在第一線，現在也要「扛頭旗」守護台灣的民主繁榮。他說，單純靠民進黨力量不夠，因此他組織「民主大聯盟」，希望與友黨、無黨的人一起合作，因為台灣是大家的，要團結合作才能成功。

賴清德今天上午出席在新北新莊舉辦的全國雲林旅外鄉親賴清德後援會造勢活動，中午將轉赴新店，陪同立委參選人曾柏瑜參香，隨後返回新莊，出席全國不動產產業賴清德後援會、全國獅友賴清德後援會成立大會，晚間則將以副總統身份，出席基層醫師聯誼晚宴。

賴清德出席全國雲林旅外鄉親賴清德後援會造勢活動時表示，今天成立全國後援會的目標非常明確，就是要贏得這場選舉，總統高票凍蒜，立委過半。他分享，過去他曾經擔任過台南市長，與雲林有「厝邊頭尾（台語，指左鄰右社）」感情，另外雲林也是一個有文化、歷史的地方，全台灣布袋戲表演最完整的就是雲林縣，小學畢業典禮時，他就跟老師說要去「史艷文的故鄉」。

賴清德細數雲林的無形文化資產說，北港朝天宮進香團、六房媽過爐、口湖牽水狀、馬鳴山千歲吃飯擔都是國家級的無形文化資產，最近他還發現五股開台尊王過爐，顯示雲林是個有文化、歷史的地方，此外，雲林不僅人才輩出，例如總統府秘書長林佳龍就是雲林人，還有許多國策顧問都來自雲林。

賴清德說，雲林也是台灣農業首都，若是今天沒有雲林，台灣的經濟不會這麼富庶，不過，過去幾十年來，中央政府重北輕南，使得許多雲林人才必須離開故鄉，到其他地方奮鬥，而總統蔡英文有看到這個問題，就任以來關注雲林，例如開辦農民職業災害保險、推動農業保險、農民退休金，前瞻基礎建設投資雲林新台幣203億元，並將國家級醫療中心放在雲林等。

對於未來政見，賴清德說，他主張均衡台灣，各縣市不要分大小，台北市走100步，不如所有縣市「手牽手」向前走1步，因為大家都是國家主人，做出同樣貢獻，必須獲得同樣的照顧，因此，未來他將在中央政府設置一個「區域聯合治理平台」，由中央與地方政府共同討論合作，例如若縣政府、鄉鎮公所認為每區需要發展，可以提出來，與中央討論，由中央給予支持。

賴清德表示，台灣現在面對中國的威脅，之所以能夠獲得國際社會支持，是因為台灣是民主自由的國家，民主自由對台灣人來說是很自然的事情，但如今的民主自由是許多人打拚爭取而來，絕對不是獨裁者給予的，「我們曾經走過街頭對不對？」而台下支持者聞言搖旗吶喊稱對。

賴清德激動地「破音」說，過去雲林縣在民主運動站在第一線，他競選黨主席時與黨員座談，當時在雲林場次非常感動，當時許多民進黨支持者言詞激烈、批判民進黨，而他心中感動：這群人就是當年不怕被抓被關、為了民主犧牲奉獻的這群人，如今台灣的民主面臨空前的危險，希望大家站出來、「扛頭旗」走在最前面，守護台灣的民主繁榮。

▲賴清德出席全國雲林旅外鄉親賴清德後援會。（圖／記者呂佳賢攝）

▲賴清德出席全國雲林旅外鄉親賴清德後援會。（圖／記者呂佳賢攝）

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