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分析在野協商可能性降低　學者建議操作「兩人聯盟」先邊緣化一人

▲▼侯友宜、郭台銘、柯文哲能否整合成功備受外界關注。（圖／記者陳煥丞、林敬旻攝）

▲侯友宜、郭台銘、柯文哲能否整合成功備受外界關注。（圖／記者陳煥丞、林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統大選打得火熱，鴻海創辦人郭台銘先前引用「三隻小豬」的故事，邀請國民黨參選人侯友宜、民眾黨參選人柯文哲一同喝咖啡，在野三人是否能整合成功備受關注。但文化大學廣告學系專任教授兼系主任鈕則勳則分析，非綠協商成局的可能性已降低，他建議操作「兩人聯盟」，先將一人邊緣化。

鈕則勳26日在臉書表示，非綠整合雖然出現契機，但要如何協調，彼此才會有雖不滿意但可接受的結果，仍有非常大的懸念，畢竟究竟是用什麼方式來決定協調一組人參選，就會吵到天翻地覆了。因此，他建議可以先操作《兩人聯盟》，或許是比較可能的方式。

鈕則勳分析，柯文哲不排除在野協商，而且藍白似乎已經啟動幕僚作業；而一直在對侯、柯陣營步步進逼、蠶食鯨吞的郭台銘，似乎也藉主流民意大聯盟與不斷地造勢，有了一定程度的話語權，也想和侯、柯喝咖啡，硬是虛張聲勢，拉高姿態，想和侯、柯平起平坐。他提到，即便四腳督民調顯示，侯、柯、郭都只有十幾趴的支持度，甚至加總起來都不容易贏已經超過四成支持度的民進黨參選人賴清德，但在野三人仍認為自己銳不可擋，並持續進行擴大自己談判籌碼的精算工程。

針對柯文哲的部分，鈕則勳指出，大多民調顯示柯文哲目前是第二名，但其支持度又慢慢滑落，如果再拖的話，侯友宜的民調上來就不利於柯在白藍合上的主場優勢，所以柯文哲現在放話「任何事情都有可能」，且啟動幕僚協商，當然是想趁政治能量比侯大且籌碼多的時候，主導局面。

針對侯友宜，鈕則勳提到，或許也是看準柯文哲的盤算，與掂量自己的籌碼不夠，侯陣營似乎對協商感覺比較冷漠，畢竟民調老三的情況比較多，況且侯友宜現在又面臨著郭台銘的騷擾戰，在與郭和戰未定，不敢攤牌、又無力收編的情況下，內部陣營甚至都沒有辦法鞏固，如何能夠強化談判權力和柯文哲協商？

針對郭台銘，鈕則勳表示，郭台銘的商人性格就以一招「空手奪白刃」，並沒有花什麼資源，就是靠著侯友宜政治魅力沒有很強，支持度又下滑，黨主席朱立倫權威不夠、甚至有些顧人怨，又無力控制立委參選小雞或地方力量腳踏兩條船當下，郭台銘攻堅當然沒在客氣，而且藉不斷地造勢，在國民黨無力防堵的情況下，把自己的角色硬生生的切入原本相對會單純一點點的藍白合作協商中，也讓非綠的整合更加複雜。

對此，鈕則勳認為，非綠三人要協商成局的可能性已經降低，畢竟就算大家協調以民調來決勝負，其中的技術性問題都會非常難協商，包括哪幾家媒體或民調公司來做調查、民調的題目、執行期間等細節都會非常難協商，況且還可能會面臨到有沒有人會願賭不服輸、翻臉不認帳，支持者也不買單的情況，都可能搞到天翻地覆，給綠軍看笑話。

「所以，現在唯一的可能的方式或許是非綠中『兩人聯盟』操作，先將一人邊縁化」，鈕則勳分析，好處是兩人協商，形成共識的機會會比較高，較能節省時間，畢竟距離投票日愈來愈短，時間對賴清德有利；且協商出一組人選後，即便有第三人參選，非綠選民要棄保，決策也會容易得多，還可和賴清德一搏；而兩人協商，第三人壓力必定會特別大，兩人聯盟也有可能對第三人產生以戰逼和的效果，反而有利於非綠的整合。

「三位大哥，趕快開始動作吧！」，鈕則勳強調，先配對成功，就能夠在非綠陣營裡面產生主導力量，就像三個人最後的大風吹，搶不到椅子的那個人就只能進退失據或跌倒在地了。

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