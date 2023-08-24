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瓦格納首腦墜機「傳手機詭落遺體旁」　俄軍運輸機巧合飛抵白俄

▲▼瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）私人飛機墜毀。（圖／路透社）

▲瓦格納首腦疑似墜機身亡。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯23日晚間發生墜機事件，機上10人全部罹難，據傳傭兵「瓦格納集團」首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）也在機上。《半島電視台》引述消息人士說法報導，普里格津的手機被發現掉落在其中一具遺體旁，但他本人的遺體尚未獲得確認。與此同時，俄軍運輸機伊爾-76降落白俄羅斯，時間巧合引發輿論揣測。

23日晚間，一架巴西航空工業公司 （Embraer）飛機預計從莫斯科前往聖彼得堡，但起飛僅約15分鐘後，就於18點20分消失在雷達上。晚間7時20分左右，當局接獲第一份墜機通報，後來發現飛機墜毀在莫斯科北部特維爾地區（Tver region）。

▲▼瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）私人飛機墜毀。（圖／路透社）

《工商日報》引述俄羅斯聯邦航空署發布的乘客名單報導，機上除了3名機組人員，還載著普里格津、瓦格納聯合創辦人兼指揮官烏特金。當局已在墜機地點2公里外發現殘骸，緊急封鎖現場，並且派遣團隊調查，目前不排除所有可能性，其中包括「外部影響」。

普里格津友人認為，乘客名單不代表實際坐上飛機的人，但坦言無法聯繫到普里格津。也有俄媒引述消息人士說法表示，普里格津可能不在失事飛機上。

▲▼伊爾-76運輸機,IL-76。（圖／翻攝自俄羅斯國防部粉絲專頁）

▲俄軍伊爾-76運輸機。（圖／翻攝俄羅斯國防部粉絲專頁）

與此同時，白俄媒體《Беларускі Гаюн》報導，23日晚間8時55分，俄國軍用運輸機伊爾-76（IL-76）降落在該國的馬丘里奇機場。分析人士指出，這是7月以來首次，可能是為了撤回駐紮白俄的瓦格納士兵，但這個說法未獲證實。

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