瓦格納首腦驚傳墜機　失事機型「萊格賽600」20年僅1次事故

實習記者任庭儀/編譯

俄羅斯一架私人飛機23日晚間發生墜機事故,據信機上當時載著俄國傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津(Yevgeny Prigozhin)。這架失事飛機由巴西航空工業公司(Embraer)製造,服役期間航空安全紀錄良好,20多年來僅發生過1起事故,且並非機械故障導致。

▲「萊格賽600」服役期間航空安全紀錄良好,20多年來僅發生過1起事故。(圖/路透)

《路透社》報導,俄羅斯當局證實,失事機型為巴西航空工業公司旗下「萊格賽600」(Embraer Legacy 600),23日晚間在飛往聖彼得堡途中發生墜機事故,機上10人全數罹難,乘客名單包括瓦格納首腦普里格津。

巴西航空工業公司知悉事故後回應道,自2019年就沒有為該飛機提供服務,且公司一直遵守國際對俄羅斯的制裁。該制裁禁止西方飛機製造商向俄羅斯提供任何飛機零件或服務。

????BREAKING: Prigozhyn’s jet was shot down!



The Embraer Legacy 600 business jet with registration number RA-02795, which belonged to Yevgeny Prigozhin, was shot down by air defense fire at the Ministry of Defense of the Russian Federation in the Bologovsky district of the Tver… pic.twitter.com/TNzNmCNdnK