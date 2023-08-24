瓦格納首腦驚傳墜機　失事機型「萊格賽600」20年僅1次事故

實習記者任庭儀／編譯

俄羅斯一架私人飛機23日晚間發生墜機事故，據信機上當時載著俄國傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）。這架失事飛機由巴西航空工業公司（Embraer）製造，服役期間航空安全紀錄良好，20多年來僅發生過1起事故，且並非機械故障導致。

▲「萊格賽600」服役期間航空安全紀錄良好，20多年來僅發生過1起事故。（圖／路透）

《路透社》報導，俄羅斯當局證實，失事機型為巴西航空工業公司旗下「萊格賽600」（Embraer Legacy 600），23日晚間在飛往聖彼得堡途中發生墜機事故，機上10人全數罹難，乘客名單包括瓦格納首腦普里格津。

巴西航空工業公司知悉事故後回應道，自2019年就沒有為該飛機提供服務，且公司一直遵守國際對俄羅斯的制裁。該制裁禁止西方飛機製造商向俄羅斯提供任何飛機零件或服務。

????BREAKING: Prigozhyn’s jet was shot down!



The Embraer Legacy 600 business jet with registration number RA-02795, which belonged to Yevgeny Prigozhin, was shot down by air defense fire at the Ministry of Defense of the Russian Federation in the Bologovsky district of the Tver… pic.twitter.com/TNzNmCNdnK — Lord Bebo (@MyLordBebo) August 23, 2023

根據航班追蹤網站Flightradar24數據顯示，這架載有普里格津的「萊格賽600」機身編號為RA-02795，於當地晚間6時11分從雷達上消失。社群平台一段未經證實的影片顯示，疑似該失事飛機從天而降，垂直撞向地面墜毀後冒出濃濃黑煙。

國際航空總部（International Aviation HQ）稱，該機型於2002年起提供飛航服務，僅於2006年發生過一次事故，當時「萊格賽600」從巴西航空工業公司當地工廠飛往美國，途中擦撞高爾航空（Gol）一架波音737-800，機身受損但沒有人員傷亡，調查後事故主要肇因為機組人員的疏失，與機械故障無關。