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普里格津慘死「瓦格納可能下場」曝！　專家點1關鍵：無人可替代

▲▼傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津23日驚傳墜機身亡（圖／翻攝自推特）

▲傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津23日驚傳墜機身亡。（圖／翻攝自推特）

記者王佩翊／編譯

俄國傭兵組織「瓦格納集團」的首領普里格津23日所搭乘的飛機墜機起火，機上包含他在內的7名乘客與3名機組人員全都失聯，據信全員罹難。儘管目前相關消息還未被證實，但失去領導人的瓦格納未來動向也備受關注，有專家分析，在失去普里格津後，瓦格納很難再恢復以往榮光。

根據《衛報》報導，美國中央情報局（CIA）2個月前就曾經預測，普里格津在俄國境內發動叛變，並公開表達對俄羅斯國防部的不滿後，普丁將會慢慢實施報復。當初甚至一度傳出普里格津為躲避普丁的暗殺計畫，委曲求全地住在白俄羅斯的某間無窗飯店套房內，沒想到如今就傳出普里格津的死訊。

根據俄羅斯官媒《塔斯社》報導，普里格津搭乘的萊格賽（Embraer Legacy）私人飛機23日從莫斯科飛往聖彼得堡，但卻在特維爾（Tver）地區庫任基諾村（Kuzhenkino）附近墜毀，造成機上10人死亡，無人生還。

▲▼瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）私人飛機墜毀。（圖／路透社）

▲普里格津墜機畫面曝光。（圖／路透社）

雖然相關細節仍未被釐清，不過據信與他同行的還有另一名瓦格納重要幹部烏特金（Dmitry Utkin） 以及其他瓦格納高層。烏特金是普里格津的重要盟友，他曾擔任俄羅斯聯邦軍隊總參謀部情報總局的官員，6月也曾鼓吹瓦格納傭兵驅車前往莫斯科發動示威。

隨著高層死亡，瓦格納恐怕也會因此瓦解。根據最近的數據顯示，當時隨著普里格津一同被「流放」至白俄羅斯的瓦格納戰士已經陸續離開該國，部分傭兵對白俄羅斯的低薪感到不滿，另一部分則轉往西非工作。部隊人數從5000多人減少了約四分之一。

在巴赫姆特戰役中滑鐵盧的瓦格納集團由於普丁的打壓，在這2個月內曾試圖尋找自己的新定位，並嘗試轉換經營形式，以活躍於非洲國家，但這至今仍是個巨大的難題。儘管有些人被預測可能在克里姆林宮的允許下，成為普里格津的接班人，但這些人是否真的有能力取代普里格津，並領導瓦格納，誰也無法確定。

瓦格納試圖建立的非洲版圖很大程度必須依賴普里格津與其親密盟友的人脈，前英國空軍中將、軍事分析師貝爾（Sean Bell）直言，「沒有普里格津，瓦格納什麼都不是。正如我們所知，這將是它的終結。」

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