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從熱狗小販到普丁大廚　瓦格納首腦「爬上高位」30年戲劇經歷曝光

▲▼ 俄羅斯瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）與總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

▲普里格津深受普丁信任。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）據傳23日墜機身亡，距離他率領麾下傭兵發動兵變正好滿2個月。普里格津被視為普丁最親密盟友之一，2014年創立瓦格納後進一步成為重要心腹，從2014年併吞克里米亞到2022年烏俄戰爭皆扮演關鍵角色。外媒紛紛剖析，這位熱狗小販如何在30年期間，一步步成為擁有「普丁大廚」稱號的戰爭機器。

普里格津1961年6月1日出生於聖彼得堡，與比自己年長9歲的普丁是同鄉。他童年時父母接連去世，長大後一度成為前途似錦的滑雪運動員，卻因為受傷而退出這項運動，轉任兒童體育學校教練，卻開始與犯罪者越走越近。

1979年，普里格津因竊盜等罪被判緩刑，1981年又因搶劫與詐欺等4項罪名，被判在流放地（penal colony）服刑13年。1988年，他被認為「開始矯正行為」而減刑至10年，1990年獲釋後開始攻讀藥學學位，儘管沒有完成學業，但在此期間結婚，並與妻子生下3名子女。

▲▼ 俄羅斯瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）與總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

▲普里格津被稱為「普丁大廚」。（圖／達志影像／美聯社）

1990年代起，普里格津著手經營食品商店，1993年赴美旅遊時獲得靈感，返俄開設100多間連鎖熱狗攤組成的食品網絡，成功賺取「第一桶金」，接下來幾年又陸續開設食品廠、酒吧、高級餐廳等。隨著生意成功，他將旗下事業體合併為「康科德餐飲」（Concord Catering），2000年起為俄國領導層提供餐飲服務，而當時普丁正好剛就任總統。

進入政府之後，普里格津果然深獲總統信任與青睞，2000年代初期幾乎出現在普丁每一場官方活動照片裡，甚至獲得「普丁大廚」的稱號。他的「康科德餐飲」標到利潤豐厚的政府合約，不僅能為學校和軍隊提供食品，還在國宴等重要外交場合提供餐點，甚至包辦普丁的就職典禮及生日派對。

普里格津逐漸累積實力與人脈，2014年創立瓦格納，在克里米亞、烏克蘭、敘利亞及至少10個非洲國家展開行動，儘管始終不為克里姆林宮承認，但被普遍認為代表普丁意志行事，透過食品及補給品合約，在當地提供安全服務與軍事培訓，獲取採礦等商業機會。此外，他也被認為掌控網軍，起初在國內替政府宣傳，後來轉向國際吹捧克里姆林宮，甚至涉嫌干預2016年美國大選，提高了川普勝選機會。

▲▼瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）。（圖／路透）

▲普里格津發動兵變後，行事低調。（圖／路透）

多名友人向《衛報》形容，普里格津是一名嚴格且有野心的人，非常清楚如何取得自己想要的東西，總與地位更高的人交朋友，但若對某人有所需求，又能夠柔軟且有彈性地取悅對方，甚至已經可以稱為一種專長。他從大廚變身傭兵頭目，迅速崛起引發政府及軍方人士不滿，但始終擁有總統的最堅強支持，據傳甚至會用「爸爸」（papa）指稱普丁，表達2人的親密關係。

但在烏俄戰爭期間，俄羅斯正規部隊戰況失利，瓦格納的成果反而更為顯著。普里格津開始批評俄國政府菁英及領導層，多次公開抨擊國防部長及參謀總長無能且未向前線傭兵提供彈藥，雙方緊張氣氛長達數月。

6月24日，普里格津發動「一日兵變」，占領俄羅斯南部軍事基地，持續向莫斯科推進，但在白俄總統盧卡申科的斡旋下，簽署協議並且撤軍。此後，瓦格納在很大程度上轉移至白俄，儘管普里格津被多次目擊，行事風格卻突然變得非常低調，如今在兵變正滿2個月的這天，疑似墜機身亡。

▲▼瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）私人飛機墜毀。（圖／路透社）

▲普里格津疑似墜機身亡。（圖／路透社）

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