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觀察／侯友宜、郭台銘雙飛金門不登對　七夕過招爭「深藍正統」

▲▼侯友宜金門行 敲和平鐘。（圖／記者陳煥丞攝）

▲侯友宜敲和平鐘。（圖／記者陳煥丞攝）

記者鄭佩玟／金門報導

國民黨總統參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘今（22）日不約而同登上金門，外界本以為雙方會有「路過」或「巧遇」的機會，讓藍營整合往前邁進一步，但現實卻是2次機會都硬生生錯過。為何兩人都已經登上金門，甚至一度同時都在更小的小金門上頭，但卻屢次「登島不登對」，這背後其實反映，雙方不只沒有整合之心，反而互相存有競爭「藍營共主」的緊張關係。

若說登上金門是為了紀念823砲戰65週年紀念，但政府在各地都設有紀念園區，像是侯友宜擔任市長的新北市，中和區就有一座823紀念園區。但為何今年侯友宜、郭台銘都特地要到金門進行紀念？藍營內部甚至傳出，侯想見郭但「不得其門而入」，而金門就是一座可得而入的一扇門。但此種說法終究只是反映藍營對於整合的一廂情願。

正所謂「理想很豐滿、現實很骨感」，實際抵達金門後，侯友宜、郭台銘光在22日就有2次「路過」或「巧遇」的機會，但雙方都在最後一刻硬生生錯開。第一次是傍晚在小金門，侯參訪金門大橋後，忽然決定前往小金門，並逗留了好一陣子；稍晚郭也前去參拜三玄宮，郭陣營人士一度以為侯要來，但侯後來卻逕自離開小金門。第二次是晚間在陳氏宗祠，先是郭與立委陳玉珍一起會晤地方耆老，後來傳出侯也會去，並且讓媒體們一陣緊張，但實際上侯在與媒體餐敘吃熱炒，也沒有要跟郭聚首。

其實，郭侯若真的有心整合，隨時一通電話就能達成，何必雙雙飛到金門，還刻意左閃右避、王不見王。因此對於郭侯此番「登島不登對」，真正反映出他們競逐「深藍共主」的微妙關係。一位侯陣營要角直言，整合從來「只有大的整合小的，沒有小的整合大的」，而要如何讓侯變大，目前當務之急就是要更加召喚深藍歸隊，而郭也是同樣的心思，對著深藍看來看去。

▲郭台銘夜訪陳氏宗親。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲郭台銘夜訪陳氏宗親。（圖／記者鄭佩玟攝）

由此以觀，金門歷經823砲戰試煉，已然成為深藍群眾心中的「聖地」，為了展現深藍共主威嚴，並向深藍群眾招手，郭台銘、侯友宜當然都要前往金門，而非任意的823紀念公園就能了事；同時也正因為雙方處於競爭關係，郭侯登島之後不只要王不見王，更對深藍意見領袖發起「搶人大戰」，各自拉了不少退將選邊站。

據觀察，侯友宜獲得退役的陳鎮湘上將、季麟連上將、曾金陵上將、苗永慶上將、于茂生中將、黃奕炳中將站台；郭台銘則獲得「陸軍官校專修班校友會」率團力挺，層級高下立判。儘管郭額外獲得金門縣長陳福海、金門縣議長洪允典接待，但從爭奪「深藍共主」的角度來看，陳、洪2人屬於地方人士，其意義性不大。在這場「深藍共主」爭奪戰中，侯已握有先機，反觀郭失去叫牌權卻不自知，還持續「類參選」到底，未來恐怕是作繭自縛，找不到下台階。

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