侯友宜敲響金門和平鐘　許3願望盼兩岸永無戰爭

▲侯友宜金門行敲和平鐘。（圖／記者陳煥丞攝）



記者崔至雲／金門報導

國民黨總統參選人侯友宜今（22）日下午前往金門和平紀念園區，連續敲響三聲和平鐘，並許下三個心願，第一、希望台海安定、金門發展，二、台灣安全、人民安心，三、願兩岸和平、永無戰爭，希望在大家的努力下，從敲響和平鐘開始，讓兩岸和平，建構一個永無戰爭的兩岸。

侯友宜表示，今天他到金門和平紀念公園，這裡是古寧頭最主要的主戰場，而這個和平鐘，它是由砲彈所組成，這個意義就是希望和平，才是兩岸所要追求的。



侯友宜提到，金門在當年的烽火歲月當中，展現了無比堅韌的精神，以及強烈的愛國意志，65年前的八二三，共軍對金門的各島，總共投射了47萬發的砲彈，在每平方公里的地方，平均落下三千發的砲彈。這麼樣密集的砲彈，造成了金門的軍民傷亡總共是3228人，同時房舍摧毀了9053棟。





「八二三砲戰中傷亡的將士都是為了守護中華民國、保衛台灣這一塊土地的所有的人民」，侯友宜說，他們是英雄，因為他們，台灣才能夠永續繁榮，他們的犧牲奉獻，永遠在大家心裡。



侯友宜提到，戰爭跟和平往往就是一念之間，但那是天差地別，因為金門人歷經了這場戰役，他的苦痛創傷，以及帶來的生離死別，我們不要再重蹈覆撤，這樣的傷痛金門不要、台灣不要、兩岸不要。金門跟金門人所經過的這一切，凸顯了一件事，和平的可貴，要告訴大家必須時時刻刻記得，戰爭所帶來的傷痛和教訓，大家不能忘。



侯友宜最後邊敲響和平鐘，邊許下三個願望，一願台海安定、金門發展；二願，台灣安全、人民安心；三願，兩岸和平、永無戰爭。並宣示，「我會堅定守護這塊土地和人民，讓金門和中華民國遠離戰爭的恐懼，這是我的宣示，這是我永遠不變的執著」。