訪陳氏宗親！金門議長「暗示」參選會支持　郭台銘盼姓陳都幫忙

▲郭台銘夜訪陳氏宗親。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／金門報導

鴻海集團創辦人郭台銘近來力推「主流民意大聯盟」，持續積極布局參選2024總統大選，但郭目前仍未明確宣布參選總統。郭台銘今（22）日赴金門行程馬不停蹄，晚間前往金城鄉出席陳氏宗親會活動，金門縣議長洪允典致詞表示，今天出席陳氏宗親會的理監事都是他的兄弟，「若未來郭董有機會參選」，希望兄弟們全力團結支持郭台銘。被問到回台灣是否會與國民黨籍總統參選人侯有宜見面？郭只說，團結都不一定能勝選，不團結一定不會贏，「希望姓陳的都能幫忙」。

與會的國民黨立委陳玉珍表示，一路以來受到陳氏宗親支持、愛護，郭台銘早上提出金門和平倡議並成立基金會來進行文化交流，其實非常有意義，因為民進黨執政之下，中華文化就快消失殆盡，所以郭台銘提出的主張讓他非常有感，尤其宗族在金門的力量是很大的，今天謝謝郭台銘蒞臨陳氏宗祠。

洪允典則說，如果郭台銘有機會出來參選，希望自己的兄弟們全力團結支持郭台銘，此時眾人高喊一聲「好」；郭台銘隨後表示，陳氏是金門最大的宗親會，這次在823砲戰紀念日65週年前夕，來看看淵遠流長的金門陳氏宗親會，是希望提醒對岸中華民族同胞，65年來大家爭取的和平多麼不容易，沒有金門前線，就沒有今天和平的台灣。

被問到回台灣是否會與國民黨籍總統參選人侯有宜見面？郭台銘僅回應，團結都不一定能勝選，不團結一定不會贏，「希望姓陳的都能幫忙」。