明有「重要推動的工作」要報告！　郭台銘合體民眾黨金門縣長拜廟

▲郭台銘參拜烈嶼三玄宮。（圖／記者陳煥丞攝）

記者鄭佩玟／金門報導

鴻海集團創辦人郭台銘近來力推「主流民意大聯盟」，持續積極布局參選2024總統大選，但郭目前仍未明確宣布參選總統。郭台銘今（22）日赴金門，傍晚與民眾黨籍金門縣長陳福海一同參拜烈嶼三玄宮、醮慶，郭致詞表示，金門和平宣言進化到倡議，並預告，明天還有很多很重要在金門推動的工作要跟大家報告；被問到是否再次促成「郭柯合」？陳福海則說，選舉當然要選贏，「各政黨只要提出對金門有利的政策，金門鄉親都會支持。」

郭台銘致詞時表示，非常高興來到小金門，一般來講小金門叫烈嶼。郭說自己跟陳福海多年好友了，來了3次就是祈求兩岸和平不要戰爭，祈求所有神明保佑，戰爭只會讓兩岸人民疏遠，絕對不會帶來任何一方的勝利。

郭台銘指出，今日已把金門和平宣言進化到倡議，明天還有很多推動工作跟大家報告，今天很開心來到議長洪允典家鄉、縣長陳福海管轄下，盼金門和平推動兩岸和平，兩岸和平世界就會和平，「我們要記住歷史教訓！」郭呼籲對岸了解同屬中華文化根源地方，不要再有戰爭，共同發展經濟，這就是所有縣民的願望，祈求上蒼保佑，人民永遠和平、平安、安全、富貴。

另外，被問到是否再次促成郭柯合？陳福海回應，選舉當然要選贏，「第二，當然就我當縣長的角度，各政黨只要提出對金門有利的政策，金門鄉親都會支持。」尤其提到金廈大橋，長期金門跟廈門很近，總統候選人高度提出政見，相信當選會實現。