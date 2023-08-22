陳玉珍請吃「蚵仔嗲」侯友宜喊「胃暖心也暖」　兩人漫步沙灘望廈門

▲侯友宜赴金門 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／金門報導

823砲戰明日即將屆滿65週年，鴻海創辦人郭台銘、國民黨總統參選人侯友宜今（22）日皆已搭機飛抵金門。值得關注的是，挺郭派藍委陳玉珍僅在郭台銘抵達金門時的第一場行程陪同郭，接下來均與侯友宜黏在一起，甚至在行程中，陳玉珍主動請侯吃蚵仔嗲，侯也開心表示「暖心又暖胃」。兩人相處非常融洽。

侯友宜上午一抵達金門，就趕往前陸軍總司令陳鎮湘上將，與多位退役將領見面，感謝他們為了保護中華民國所付出的努力與貢獻，並前往金門和平紀念園區敲響和平鐘，參觀水頭港客運大樓、金門大橋工程。侯友宜說，他在敲響和平鐘時許下三個願望，分別為「台海安定、金門發展」、「台灣安全、人民安心」、「兩岸和平、永無戰爭」，希望大家一起努力，建構永無戰爭的兩岸。

侯友宜今天的所有行程，前縣長楊鎮浯都陪同在身邊，據了解這次的行程也都是楊鎮浯親自安排，此外，立委參選人陳雪生、林金結、洪佳君，前立委楊應雄等人也都一同出席，其中陳玉珍更是全程黏在一起。行程的過程中更詳細介紹金門，希望侯可以馬上了解金門狀況，兩人互動良好。

行程行程緊湊，連飯都來不及吃，當記者問到侯友宜有沒有吃午餐時，侯開心說，陳玉珍有幫他買幫蚵仔嗲，「這陳玉珍請我的」。讓身旁的陳玉珍也開心豎起大拇指。記者追問，有感受到女戰神的溫暖嗎？侯友宜說，「女戰神請的蚵仔嗲，讓我的胃也暖、心也暖」。

隨後侯友宜一行參訪水頭港客運大樓，了解目前小三通狀況，以及金門大橋工程後，傍晚前往烈嶼雙口沙灘，與陳玉珍等人一同漫步沙灘、眺望對岸，期盼兩岸之間都能永保和平，戰火不會再來，最後也開心一起品嚐當地古早味甜品。



