徐耀昌讚民進黨「始終如一賴清德」：藍營人選能看嗎？

▲徐耀昌10日出席郭台銘在苗栗的造勢活動，兩度喊出「下架國民黨」。（圖／翻攝自郭台銘臉書直播）

記者柯沛辰／綜合報導

苗栗縣前縣長徐耀昌日前出席鴻海創辦人郭台銘的造勢活動，兩度喊出「下架國民黨」，遭國民黨考紀會發函調查，22日凌晨宣布退出國民黨。他下午受訪時表示，人家民進黨始終如一賴清德，國民黨推出的人選能看嗎？泛藍真的是笑話。

徐耀昌表示，國民黨要處分所謂的不當言行，他沒意見，也欣然接受，但他只是講出許多鄉親、黨內基層的心聲，因為大家認為國民黨推出的候選人並不恰當。

徐耀昌批評，以往四大公投、地方輔選，大家全員到齊表達團結，但侯友宜不參加不幫忙，現在卻要大家幫忙，讓他很不以為然，「天底下有這樣的事嗎？」

徐耀昌說，民進黨始終如一支持賴清德，反觀國民黨推出的人選能看嗎？泛藍真的是笑話。至於是否全力支持郭台銘？他表示，現在沒有特定支持人選，但總統角色非常重要，大家期待的是一個能帶領台灣更繁榮的人。

針對徐耀昌退黨並提出批評一事，侯友宜回應，非常遺憾但尊重，肯定徐當苗栗縣長對苗栗的付出。

侯友宜表示，他有責任要讓這塊土地上的人連結在一起，讓中華民國更好、台灣繼續走下去，非常期待徐能一起並肩作戰，這是他最大心願，也感謝徐給的最大努力跟鞭策，他會繼續往前走。