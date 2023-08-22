館長取樣2.6萬人「92%不支持賴清德」　怒轟：哪來4成支持度

記者林彥臣／綜合報導

《美麗島電子報》進行追蹤民調滾動調查，最新一波民調數據顯示賴清德支持度39.4%、侯友宜20.4%、柯文哲19.8%。館長陳之漢對此質疑坊間民調，抽樣數約1000人左右，可信度不足，直接在聊天室裡的粉絲民調，取樣數超過2.6萬人，結果顯示「92%不支持賴清德」。

館長在直播中先質疑，坊間的民調都是以打市話或手機進行訪談，但是現在年輕人的行為模式，幾乎不可能接市話，甚至連手機顯示陌生來電都不太會接，所以民調是如何取得年輕人的樣本。

館長接著直接在直播中，利用YouTube的「意見調查」功能進行民調，結果顯示「92%不支持賴清德」。

▲館長取樣2.6萬人顯示「92%不支持賴清德」。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



館長對此怒轟，「奇怪了，我們這邊隨便調查，就超過90%的人很賭X他（賴清德），哪來40%左右的人支持他？」

事實上，這並不是館長首次在直播中做「民調」，在今年5月也曾經在直播聊天室中「自辦總統大選」，柯文哲的得票率高達84%。

《ETtoday民調雲》發布最新「2024總統選情調查」，在三腳督的狀況下，民進黨參選人賴清德獲35.4%暫時領先，而國民黨參選人侯友宜獲25.6%居次，民眾黨參選人柯文哲則以24.2％緊追侯友宜。

《ETtoday民調雲》於8月18日至20日，針對20歲以上民眾進行「2024總統選情調查」，回收有效樣本數1,207份，抽樣誤差在95%的信心水準下，為正負2.82%。

