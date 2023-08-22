　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

館長取樣2.6萬人「92%不支持賴清德」　怒轟：哪來4成支持度

記者林彥臣／綜合報導

《美麗島電子報》進行追蹤民調滾動調查，最新一波民調數據顯示賴清德支持度39.4%、侯友宜20.4%、柯文哲19.8%。館長陳之漢對此質疑坊間民調，抽樣數約1000人左右，可信度不足，直接在聊天室裡的粉絲民調，取樣數超過2.6萬人，結果顯示「92%不支持賴清德」。

館長在直播中先質疑，坊間的民調都是以打市話或手機進行訪談，但是現在年輕人的行為模式，幾乎不可能接市話，甚至連手機顯示陌生來電都不太會接，所以民調是如何取得年輕人的樣本。

館長接著直接在直播中，利用YouTube的「意見調查」功能進行民調，結果顯示「92%不支持賴清德」。

▲▼館長取樣2.6萬人顯示「92%不支持賴清德」。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲館長取樣2.6萬人顯示「92%不支持賴清德」。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

館長對此怒轟，「奇怪了，我們這邊隨便調查，就超過90%的人很賭X他（賴清德），哪來40%左右的人支持他？」

事實上，這並不是館長首次在直播中做「民調」，在今年5月也曾經在直播聊天室中「自辦總統大選」，柯文哲的得票率高達84%。

《ETtoday民調雲》發布最新「2024總統選情調查」，在三腳督的狀況下，民進黨參選人賴清德獲35.4%暫時領先，而國民黨參選人侯友宜獲25.6%居次，民眾黨參選人柯文哲則以24.2％緊追侯友宜。

《ETtoday民調雲》於8月18日至20日，針對20歲以上民眾進行「2024總統選情調查」，回收有效樣本數1,207份，抽樣誤差在95%的信心水準下，為正負2.82%。
 

ET快訊
DJ SODA自爆「6歲遭強盜性侵」　加入Metoo被阻止
捐血送龍蝦！　捐500c.c.直接送2隻
當沖東哥遊艇慘翻船！　爆7792萬違約交割
吳鳳出國卡關　拿1寶物秒解決：愛死台灣
友達廠長猝逝！　同仁哀痛發文

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

館長取樣2.6萬人「92%不支持賴清德」　怒轟：哪來4成支持度

快訊／徐耀昌凌晨宣布「退出國民黨」：黨內必須有人扮演烏鴉

「戰余爸爸是腦子壞了？」呱吉批網路亂象：笑徐巧芯外貌的也很噁

明年國防總體預算6068億創歷史新高　蔡英文：GDP佔比可望達2.5%

柯文哲：台灣與大陸是「特殊關係」　否則為何要有陸委會？

館長怒噴「美麗島民調」收新台幣：狗民調　誰錢多誰民調就美麗

「台灣經濟規模更大、國力更強」　蔡英文親翻數據：不可能做假帳

明年總預算「歲入歲出」均創歷史新高　還債1150億破23年最高紀錄

分析／郭台銘823宣布選總統？　「肥皂劇」演至9月民調恐再崩跌

柯文哲：若我當選「打仗風險下降很多」　賴清德贏會讓經濟變差

孫生抓到「一番賞做牌」拍片要公布！　竟遭「黑道背景」恐嚇

女醫師加投資群遭騙70萬　車手竟是18歲甜美護專生

花蓮車闖平交道撞太魯閣　車頭全毀...駕駛酒駕輕傷

林俊傑上海開唱「遭雷射筆攻擊」！　對Angelababy飆《可惜沒如果》

劉俊豪涉髒話辱罵前女友母親　被告！富邦：依隊內規定辦理

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

醉撞太魯閣…列車受損卡半路！　害370旅客「懸空接駁」畫面曝

台南二監受刑人出獄　30人開豪車高調接風

爸接兒子放學突下豪雨　淋雨衝回家：要禿頭XD

7歲童牽3歲妹報案「她爸不見」　2父急衝派出所...見女兒在看魚

館長取樣2.6萬人「92%不支持賴清德」　怒轟：哪來4成支持度

快訊／徐耀昌凌晨宣布「退出國民黨」：黨內必須有人扮演烏鴉

「戰余爸爸是腦子壞了？」呱吉批網路亂象：笑徐巧芯外貌的也很噁

明年國防總體預算6068億創歷史新高　蔡英文：GDP佔比可望達2.5%

柯文哲：台灣與大陸是「特殊關係」　否則為何要有陸委會？

館長怒噴「美麗島民調」收新台幣：狗民調　誰錢多誰民調就美麗

「台灣經濟規模更大、國力更強」　蔡英文親翻數據：不可能做假帳

明年總預算「歲入歲出」均創歷史新高　還債1150億破23年最高紀錄

分析／郭台銘823宣布選總統？　「肥皂劇」演至9月民調恐再崩跌

柯文哲：若我當選「打仗風險下降很多」　賴清德贏會讓經濟變差

謝謝你豬豬寶貝之一／34歲統神自費組戰隊打職業：是我圓夢關你屁事

彰化排隊名店「阿璋肉圓」漲價了　老饕力挺排爆：好吃照樣買

館長取樣2.6萬人「92%不支持賴清德」　怒轟：哪來4成支持度

台東今年161人染性病　10人愛滋病「多是青壯年」

網紅推薦「行動電源爆炸」！她燒燙傷：差點沒命　業者回應了

台灣「行人地獄」怪道路規劃爛　鄉民轟：羨慕日本、回來繼續違停

快訊／徐耀昌凌晨宣布「退出國民黨」：黨內必須有人扮演烏鴉

點無糖茶還是喝到「果醬甜」！　女星敗興離開：員工訓練不足

快訊／宜蘭暗夜槍響！酒駕男開車衝撞警察　「砰砰」制伏

澤倫斯基丹麥演講　稱確信俄羅斯將輸掉戰爭

超大陣！米克斯軍團集體過馬路 義氣汪殿後..交警急指揮：快過去！

政治熱門新聞

即／徐耀昌凌晨宣布退出國民黨

館長怒噴「美麗島民調」收新台幣：狗民調

呱吉批網路亂象：連余爸爸都戰是腦子壞了？

明年總預算　歲入歲出創歷史新高

賴品妤嗆核電燒到自己　他看賴勁麟請辭幫止血：好像懂了

分析／郭台銘823宣布選總統？　「肥皂劇」演至9月民調恐再崩跌

明年國防總體預算6068億創歷史新高　蔡英文：GDP佔比達2.5%

柯文哲：台灣與大陸是「特殊關係」

ET民調／侯友宜支持度25.6%超車柯文哲　賴清德下滑0.2個百分點

「台灣經濟規模更大、國力更強」　蔡英文親翻數據：不可能做假帳

柯文哲：若當選「打仗風險下降很多」

館長取樣2.6萬人92%不挺賴：哪來4成支持度

ET民調／2024影響「走向戰爭或和平」　54.6％認同

影／軍罕釋銳鳶二型、騰雲大型無人機　升空緊盯解放軍

更多熱門

相關新聞

柯文哲：台灣與大陸是「特殊關係」

柯文哲：台灣與大陸是「特殊關係」

故總統李登輝於1999年7月接受外媒專訪時，提及海峽兩岸是「特殊的國與國關係」，被外界稱為「兩國論」，震撼各界。民眾黨總統參選人柯文哲表示，李登輝在最後幾年時向他表示，以後只要強調是「特殊」就好，不要講「國與國」，因為如果是國內關係便有內政部，若是國際就有外交部，為什麼還要一個陸委會？所以台灣與大陸是特殊關係。

館長怒噴「美麗島民調」收新台幣：狗民調

館長怒噴「美麗島民調」收新台幣：狗民調

柯文哲：若當選「打仗風險下降很多」

柯文哲：若當選「打仗風險下降很多」

賴清德推薦七夕約會私房行程

賴清德推薦七夕約會私房行程

ET民調／侯友宜支持度25.6%超車柯文哲　賴清德下滑0.2個百分點

ET民調／侯友宜支持度25.6%超車柯文哲　賴清德下滑0.2個百分點

關鍵字：

館長民調2024總統大選賴清德

讀者迴響

熱門新聞

捐血送龍蝦！捐500c.c.直接送2隻

爆乳妹認了「用狗項圈勒死」分屍砲友！

「她爸爸不見了」7歲女童牽3歲妹進警所報案

女學霸挖雙眼失明　眼球垂下來嚇壞眾人

即／徐耀昌凌晨宣布退出國民黨

友達廠長驚傳猝逝　同仁：「有事，我扛」成絕響

男友嫌穿太露「扯開上衣」　她胸部當場被看光

孕婦如廁意外流產　6月胎掉馬桶死亡

女打遊戲暈船！曖昧男約見面「坦白1事」　結局神轉

DJ SODA自爆「6歲遭強盜性侵」　加入Metoo被阻止

長瀨昆妮穿死庫水　抬腿辣翻7千人

《好聲音》潘瑋柏1避嫌「椅子卻自己轉了」

吸血怪「卓柏卡布拉」？女拍下神秘4腳獸

不菸不酒「得鼻咽癌」！她不解　醫點名2件事

快訊／29歲男遭夾爆頭！當場濺血慘死

更多

最夯影音

更多
孫生抓到「一番賞做牌」拍片要公布！　竟遭「黑道背景」恐嚇

孫生抓到「一番賞做牌」拍片要公布！　竟遭「黑道背景」恐嚇
女醫師加投資群遭騙70萬　車手竟是18歲甜美護專生

女醫師加投資群遭騙70萬　車手竟是18歲甜美護專生

花蓮車闖平交道撞太魯閣　車頭全毀...駕駛酒駕輕傷

花蓮車闖平交道撞太魯閣　車頭全毀...駕駛酒駕輕傷

林俊傑上海開唱「遭雷射筆攻擊」！　對Angelababy飆《可惜沒如果》

林俊傑上海開唱「遭雷射筆攻擊」！　對Angelababy飆《可惜沒如果》

劉俊豪涉髒話辱罵前女友母親　被告！富邦：依隊內規定辦理

劉俊豪涉髒話辱罵前女友母親　被告！富邦：依隊內規定辦理

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面