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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德推薦七夕約會私房行程　浪漫台三線共度美好時光

▲▼賴清德台北火聖廟參香。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨總統參選人賴清德。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

七夕情人節將至，民進黨總統參選人賴清德今（21日）於官方Instagram發布「賴桑獨家約會行程」，推薦「浪漫台三線藝術季」多處景點與美食，可與伴侶共度浪漫美好的七夕。競選辦公室表示，浪漫台三線藝術季串連眾多客庄，橫跨台北、桃園、新竹、苗栗、台中5個縣市，透過國內外藝術家及在地團隊，將客家元素以嶄新風貌呈現。

賴清德透過IG圖卡推薦的三款約會行程，第一條路線是新竹橫山鄉與竹東鎮，上午推薦到橫山的墩子銃古道、韓屋落羽松田趣基地、國王宮，吃吃橫山在地美食甜粄綜合粄食，下午再到竹東惠昌宮、長春醫院、古蹟曉江亭與東寧橋下的「洗衫坑」，走訪客庄信仰與情感交流的重要場域。

賴清德推薦的第二條路線是竹苗行程，上午逛逛北埔老街、品嚐粄條手捲，走入老街附近的龍瑛宗文學館、或者洋樓，於兩幢日式建築中，感受歷史與文學的激盪。接著，下午到擁有百年歷史的峨眉富興老茶廠，見證峨眉茶葉拓墾發展史，再前往南庄鄉，看看格局典雅的南埔國小木造日式宿舍。

最後一條路線以苗栗公館為第一站，賴清德推薦亞洲第一口油井所在地「出磺坑」，與後龍溪彼岸的客家文學花園，體驗客庄聚落與石油產業發展揉合而成的文化地景。接著驅車往台中，走訪台中客家故事館、東勢客家文化園區與林業文化園區，認識中部客家產業與人文特色。

賴清德競選辦公室發言人郭雅慧表示，七夕即將到來，這次特別在IG推薦浪漫台三線私房約會行程，邀請大家一同踏訪全長150公里的台三線，聆聽說不完的地方故事，品嚐難忘的客庄風味，遇見客家文化的交織繽紛，留下屬於彼此最美好的回憶。

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