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ET民調／侯友宜支持度25.6%超車柯文哲　賴清德下滑0.2個百分點

▲▼柯文哲、賴清德、侯友宜。（合成圖／記者陳家豪攝、翻攝賴清德臉書、記者湯興漢攝）

▲柯文哲、賴清德、侯友宜。（合成圖／記者陳家豪攝、翻攝賴清德臉書、記者湯興漢攝）

記者陶本和／台北報導

針對2024總統大選，《ETtoday民調雲》發布最新「2024總統選情調查」。根據調查結果，在三腳督的狀況下，民進黨參選人賴清德獲35.4%暫時領先，而國民黨參選人侯友宜獲25.6%居次，民眾黨參選人柯文哲則以24.2％緊追侯友宜。

《ETtoday民調雲》於8月18日至20日，針對20歲以上民眾進行「2024總統選情調查」，回收有效樣本數1,207份，抽樣誤差在95%的信心水準下，為正負2.82%。

根據調查結果顯示，在賴清德、侯友宜、柯文哲三人競逐下，賴清德支持度35.4%（7月為35.6%，下滑0.2個百分點），侯友宜支持度25.6%（7月24.3%，上升1.3個百分點），柯文哲支持度24.2%（7月為28.8%，下滑4.6個百分點）；相較《ETtoday民調雲》前次調查（2023年7月），賴清德維持第一，侯友宜則超車柯文哲，位居第二。

進一步交叉分析，在三腳督狀態下，賴清德在南部地區（45.6%）、60歲及以上（40.1%）、民進黨（95.4%）、泛綠（61.3%）認同者中獲得相對較高的支持度；而侯友宜在北部（31.0%）、東部離島地區（35.6%）、50-59歲（30.7%）、60歲及以上（39.8%）、國民黨（79.0%）、泛藍（40.1%）認同者中獲得相對較高的支持度。

至於柯文哲，則是在中部地區（29.9%）、20-29歲（43.0%）、30-39歲（40.5%）、台灣民眾黨（87.1%）、泛藍（37.2%）認同者、不支持任何政黨者（35.2%）中獲得相對較高的支持度。

▲▼《ETtoday新聞雲》公布2024總統大選最新民調。（圖／ETtoday民調雲）

▲▼《ETtoday新聞雲》公布2024總統大選最新民調。（圖／ETtoday民調雲）

另外，如果永齡基金會創辦人郭台銘宣布參選，呈現「四腳督」的狀態的話，民調結果顯示，賴清德獲得34.0%，同樣暫居第一；而侯友宜支持度為23.3%居次，柯文哲則為17.5%，郭台銘以13.6%居末。

進一步交叉分析，賴清德在南部地區（44.4%）、60歲及以上（39.0%）、民進黨（93.3%）、泛綠（60.1%）認同者中獲得相對較高的支持度；侯友宜在北部（27.7%）、東部離島地區（29.8%）、男性（25.8%）、50-59歲（27.4%）、60歲及以上（37.3%）、國民黨（73.0%）、泛藍（32.1%）認同者中獲得相對較高的支持度。

柯文哲是在中部地區（22.1%）、20-29歲（32.7%）、30-39歲（30.5%）、40-49歲（21.9%）、台灣民眾黨（72.3%）認同者、不支持任何政黨者（25.6%）中獲得相對較高的支持度；郭台銘則在東部離島地區（19.0%）、30-39歲（17.9%）、泛藍（27.8%）認同者、不支持任何政黨者（20.2%）中獲得相對較高的支持度。

此外，根據本次調查結果，有62.0%民眾支持2024年進行政黨輪替，改由其他政黨執政（非常支持51.5%、還算支持10.5%），28.3%民眾表示不支持（非常不支持18.9%、不太支持9.4%），另有9.7%表示不知道／沒意見。

▼《ETtoday新聞雲》公布2024總統大選最新民調。（圖／ETtoday民調雲）

▲▼《ETtoday新聞雲》公布2024總統大選最新民調。（圖／ETtoday民調雲）

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