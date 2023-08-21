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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲：台灣與大陸是「特殊關係」　否則為何要有陸委會？

▲▼台灣民眾黨黨主席柯文哲出席行人零死亡推動聯盟於凱道舉辦還路於民大遊行。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣民眾黨黨主席柯文哲。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

故總統李登輝於1999年7月接受外媒專訪時，提及海峽兩岸是「特殊的國與國關係」，被外界稱為「兩國論」，震撼各界。民眾黨總統參選人柯文哲表示，李登輝在最後幾年時向他表示，以後只要強調是「特殊」就好，不要講「國與國」，因為如果是國內關係便有內政部，若是國際就有外交部，為什麼還要再設一個陸委會？所以台灣與大陸是特殊關係。

柯文哲20日接受中天電視《盧秀芳辣晚報》專訪，並於21日晚間播出。節目來賓介文汲詢問，中國大陸外交部與國台辦都說民進黨總統參選人賴清德是「頑固台獨份子」，將台灣推向兵凶戰危的深淵，如何看待大陸對賴清德的定位？

柯文哲表示，「既有今日何必當初」，賴清德一開始說是務實台獨工作者，現在變成務實選舉工作者，如果照他的務實台獨工作者，有本事一路堅持下去，但賴清德也沒有本事，還是得轉彎、為了選票向中央靠。

▲▼「KP沉浸式上班」柯文哲第二波募款兌換小物開箱記者會11日舉行，黨主席柯文哲、民眾黨籍立委賴香伶、邱臣遠、陳琬惠及張其祿共同出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲。（資料圖／記者湯興漢攝）

柯文哲提及，自己2019年舉辦雙城論壇時，整個台北市政府幕僚全部都反對，認為現在香港在反送中，台灣一片反中卻還辦雙城論壇，而自己也想了好幾天，最終還是決定要辦，這叫「我們不要失信於對方」，別為了短期利益犧牲長期利益、別為了少數利益犧牲多數利益、別為了政黨利益犧牲國家利益，「有些事情短期你知道對自己不利，可是咬緊牙關辦。」

柯文哲說，過去美蘇在冷戰時，在核子大戰威脅狀態下，還是要保持熱線，而像是賴清德等民進黨一群人，明知道台灣跟大陸關係不該如此，但為了短期選票利益，把整個台灣推向危險的境界，這是最典型的為了短期利益犧牲長期利益、為了政黨利益犧牲國家利益。

介文汲追問，台灣跟大陸是什麼關係？柯文哲回應，李登輝最後幾年常與他聊天，有天他問李登輝為什麼提出「兩國論」，李登輝想了一下之後說「那個特殊國與國關係，以後你只要強調『特殊』就好了，不要講國與國。」這句話在務實上來講是對的，因為如果是國內關係那有內政部，但如果是國際關係就有外交部，「為什麼要弄一個陸委會？」

最後，柯文哲認為，有些話就是不能講明，講明的話大家都掛掉，所以對台灣來講，第一條是「活下去」，第二是「活得好好的」，第一步先求活下去，第二步要求活得好好的，「所以回答你的話，台灣跟大陸什麼關係？特殊關係。」

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