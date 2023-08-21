柯文哲：台灣與大陸是「特殊關係」　否則為何要有陸委會？

▲台灣民眾黨黨主席柯文哲。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

故總統李登輝於1999年7月接受外媒專訪時，提及海峽兩岸是「特殊的國與國關係」，被外界稱為「兩國論」，震撼各界。民眾黨總統參選人柯文哲表示，李登輝在最後幾年時向他表示，以後只要強調是「特殊」就好，不要講「國與國」，因為如果是國內關係便有內政部，若是國際就有外交部，為什麼還要再設一個陸委會？所以台灣與大陸是特殊關係。

柯文哲20日接受中天電視《盧秀芳辣晚報》專訪，並於21日晚間播出。節目來賓介文汲詢問，中國大陸外交部與國台辦都說民進黨總統參選人賴清德是「頑固台獨份子」，將台灣推向兵凶戰危的深淵，如何看待大陸對賴清德的定位？

柯文哲表示，「既有今日何必當初」，賴清德一開始說是務實台獨工作者，現在變成務實選舉工作者，如果照他的務實台獨工作者，有本事一路堅持下去，但賴清德也沒有本事，還是得轉彎、為了選票向中央靠。

▲柯文哲。（資料圖／記者湯興漢攝）

柯文哲提及，自己2019年舉辦雙城論壇時，整個台北市政府幕僚全部都反對，認為現在香港在反送中，台灣一片反中卻還辦雙城論壇，而自己也想了好幾天，最終還是決定要辦，這叫「我們不要失信於對方」，別為了短期利益犧牲長期利益、別為了少數利益犧牲多數利益、別為了政黨利益犧牲國家利益，「有些事情短期你知道對自己不利，可是咬緊牙關辦。」

柯文哲說，過去美蘇在冷戰時，在核子大戰威脅狀態下，還是要保持熱線，而像是賴清德等民進黨一群人，明知道台灣跟大陸關係不該如此，但為了短期選票利益，把整個台灣推向危險的境界，這是最典型的為了短期利益犧牲長期利益、為了政黨利益犧牲國家利益。

介文汲追問，台灣跟大陸是什麼關係？柯文哲回應，李登輝最後幾年常與他聊天，有天他問李登輝為什麼提出「兩國論」，李登輝想了一下之後說「那個特殊國與國關係，以後你只要強調『特殊』就好了，不要講國與國。」這句話在務實上來講是對的，因為如果是國內關係那有內政部，但如果是國際關係就有外交部，「為什麼要弄一個陸委會？」

最後，柯文哲認為，有些話就是不能講明，講明的話大家都掛掉，所以對台灣來講，第一條是「活下去」，第二是「活得好好的」，第一步先求活下去，第二步要求活得好好的，「所以回答你的話，台灣跟大陸什麼關係？特殊關係。」