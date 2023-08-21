柯文哲：若我當選「打仗風險下降很多」　賴清德贏會讓經濟變差

▲柯文哲。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲聲勢看漲，但外界普遍民調顯示，民進黨總統參選人賴清德仍為第一名。被問到倘若柯文哲贏得2024總統大選，可否保證台灣不打仗？柯文哲21日直言，「打仗風險會下降很多」，而若賴清德當選的話，除了戰爭風險升高外，「經濟一定會變差」。

柯文哲20日接受主持人盧秀芳專訪，並且於21日晚間播出。被問到倘若勝選的話，可否保證台灣不打仗？柯文哲回應，標準答案是「打仗的風險會下降很多。」兩岸之間理論上不會發生戰爭，因為中美都沒有決心打核子大戰，所以這地方最多是打代理戰爭。

「只是我跟你講，兩岸不用打仗，單單關係緊張就慘了！」柯文哲提及，自己還沒有調資料，2022年至今台灣資金逃出多少，以及自己作為政黨主席跟歐盟部分人士吃飯，對方明講「現在對台灣的投資，全部延到明年1月以後」，所以兩岸不用戰爭，光是有風險，股神巴菲特就把資金抽走了。

柯文哲說，外界問說「賴清德當選的話會發生什麼事」，他認為第一個是「戰爭風險升高」，第二點是「經濟一定變差」，因為單單是緊張，外資就跑光了。

盧秀芳追問，所以認為當選的話戰爭風險會降低，讓人民過好日子，這點與國民黨總統參選人侯友宜有何差別？柯文哲直言，「一樣，只是我的執行力比較好，一定比現在好很多」。