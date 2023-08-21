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台東縣政府跨域合作前進綠島　快樂寶貝趴趴GO+眼科義診

▲台東縣政府社會處委託台灣兒童發展早期療育協會舉辦112年度「寶寶爬行親子闖關暨眼科義診活動-綠島場」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲112年度「寶寶爬行親子闖關暨眼科義診活動-綠島場」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府社會處委託台灣兒童發展早期療育協會舉辦112年度「寶寶爬行親子闖關暨眼科義診活動-綠島場」日前於綠島國中體育館熱鬧登場，現場規畫闖關和趣味競賽，吸引不少家長帶著寶貝參加，活動更結合衛生福利部台東醫院眼科義診前進綠島，提供學齡前兒童早期篩檢服務。

▲台東縣政府社會處委託台灣兒童發展早期療育協會舉辦112年度「寶寶爬行親子闖關暨眼科義診活動-綠島場」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東縣長饒慶鈴表示，縣內0-6歲嬰幼兒約有1萬405人，其中早療兒童就有1,173位，預防發展遲緩並及早介入療育相當重要，相關研究發現，每投入1元在早期療育工作中，可以節省未來特殊教育3元的成本，台東縣政府自111年起也將早療社區療育據點服務納入社會安全網的工作項目，目前在縱谷線區、南迴線區、海岸線區、離島區均已設有社區療育據點，提供民眾更進變性的服務。

▲台東縣政府社會處委託台灣兒童發展早期療育協會舉辦112年度「寶寶爬行親子闖關暨眼科義診活動-綠島場」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

社會處長陳淑蘭指出，台灣兒童發展早期療育協會長期深耕全縣的偏鄉兒童及家庭服務，提供服務包括社區療育據點及育兒指導服務等，是縣府推展社會福利公私協力的好夥伴，又實務觀察特殊兒童與青少年(特兒少)常因功能障礙及就醫困難，常有錯失早期發現與治療的時機，以致特兒少發生失明的憾事，這次特地攜手部立台東醫院眼科團隊及謝靜茹醫師，並與在地資源包括綠島鄉公所、綠島衛生所、綠島國中、綠島國小及公館國小附設幼兒園等共同舉辦親子活動、早療及眼科篩檢，提升家長對於社福資源的瞭解及運用。

▲台東縣政府社會處委託台灣兒童發展早期療育協會舉辦112年度「寶寶爬行親子闖關暨眼科義診活動-綠島場」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

社會處進一步說明，前幾年因受疫情影響暫停舉辦的寶寶爬行比賽，在睽違將近3年終於回歸，此次活動除邀請8月19日前出生6個月至2歲大的寶寶來大展身手外，社會處與早療協會在現場更精心準備了闖關和趣味競賽，活動更結合了衛生福利部台東醫院眼科義診前進綠島，總計報名視力篩檢人數有30名，其中26名為幼兒園年齡層、3名國小生及1名國中生，當中也包含7名早期療育服務幼童。

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