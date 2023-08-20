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讓長輩看得更清楚！台東「老花正潮」配鏡服務加碼

▲台東縣政府結合新北市銀光未來創新協會，20日配合關山鎮德高部落豐年祭為長輩免費配鏡。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣政府結合新北市銀光未來創新協會，20日配合關山鎮德高部落豐年祭為長輩免費配鏡。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

讓長輩看得更清楚！台東縣政府結合新北市銀光未來創新協會，連續5年推動「老花正潮」-敬老好視力活動，20日配合關山鎮德高部落豐年祭為長輩免費配鏡，縣長饒慶鈴與銀光未來創新協會創辦人朱立倫共同參加。

饒慶鈴表示，基於照顧年長者視力保健，縣府自108年推動台東縣「老花正潮」好視力專案，110年起以縣預算加碼補助，為全國第一個將免費配鏡年齡下修至60歲的縣市，迄今約有19,326名60歲以上縣民擁有專屬老花眼鏡，為年長縣民提升視力保健、延緩視力老化。今年服務再加碼擴大，增加55歲以上原住民及身心障礙者，均可獲得終身補助一次500元免費配鏡服務，全縣約7700位的55-59歲原住民及身心障礙者皆能受惠。感謝銀光未來創新協會創辦人朱立倫，持續媒合社會資源愛心善款，捐贈給台東作為敬老好視力公益專案使用。

▲台東縣政府結合新北市銀光未來創新協會，20日配合關山鎮德高部落豐年祭為長輩免費配鏡。（圖／記者楊漢聲翻攝）

朱立倫指出，2017年開始從新北出發，進而走到宜蘭、雲林、台東、台北、桃園、屏東、新竹等8個縣市，謝謝縣府團隊支持及協助推動。不但將原65歲長者才符資ㄒ光師、眼醫師等力量推行，讓25萬名長者以專業驗光配一副適合自己眼鏡，同時預檢眼睛健康，藉由配鏡驗光，讓眼睛健康診察，並從中篩出無數罹患青光眼、白內障、黃斑部病變而不自知的長輩，導引他們受正確治療。

社會處長陳淑蘭進一步說明，為克服長者不便至市區配鏡的交通問題，縣府搭配鄉鎮活動，前進地方幫長輩配老花眼鏡，包含離島已提供121場下鄉巡迴配鏡服務。今年也特別前往監所、老人福利機構等場所服務，預計9月再前往綠島，讓有需要符合對象，完成配鏡服務。

社會處提醒，設籍台東縣年滿55歲身心障礙者及55歲以上原住民；年滿60歲長者，若尚未申請，可持身分證及個人印章，於12月31日前至縣內16間公益敬老眼鏡行免費驗光配鏡：太陽堂眼鏡、姜姜驗光所、看見驗光所台東店、宏明鐘錶眼鏡公司、仁愛眼鏡行、寶島眼鏡中華店、蘋果眼鏡、榮成驗光所、精光堂鐘錶眼鏡行、樹人驗光所、景生眼鏡、寶島眼鏡正氣店、經典眼鏡行、小林眼鏡行台東店、精工眼鏡行、晶瑩時尚眼鏡行。

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