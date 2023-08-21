「巨手」、「山海之間」　阿塱壹北端入口景觀營造開幕儀式

▲達仁鄉南田村阿塱壹北端入口景觀營造21日舉辦開幕儀式。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府為提供遊客更完善的旅遊體驗，同時也鼓勵阿塱壹古道遊客延長停留時間，特邀加拿大藝術家Dave Hind於阿塱壹古道入口處創作「巨手」裝置藝術，以及排灣族藝術家拉夫拉斯·馬帝靈，於阿塱壹台東入口端創作「山海之間」，進行景觀營造，21日舉行開幕儀式。



活動包括副縣長王志輝、達仁鄉長陳新輝、代表會主席邱慶蘭、副主席廖新一、南田村長高富源等多位貴賓參與，首先由台坂部落青年傳統歌謠、南田部落課輔班小朋友演出揭開序幕，並邀請部落祭司作祈福，祈求活動順利，未來往來阿塱壹古道遊客平安。

王志輝表示，近年來阿塱壹秘境古道有越來越多旅客前來挑戰，縣政府針對阿塱壹古道台東端前600公尺進行完整的路徑改善，不僅能提供安全且不破壞環境的道路，更使旅客不需要申請入山名額，還能輕鬆的體驗「阿塱壹微古道」的壯闊與美麗。

此外，特別邀請加拿大藝術家Dave Hind來台東駐村創作，透過創作期間與族人和刺青師討論，於阿塱壹古道縣界處創作大型裝置藝術，以「波浪和山谷」手紋象徵台灣豐沛富饒的人文與自然能量，但其實這件作品在4月完成後，就已經成為熱門打卡景點，不少人已在各社群網站PO出照片，吸引大家的注意，同時也邀請排灣族藝術家拉夫拉斯·馬帝靈，在這條橫跨兩地區及多族群遷移故事的背景下於阿塱壹台東入口端創作「山海之間」，縣府希望透過藝術品的意象營造，提供旅人觀賞，同時也鼓勵遊客延長停留時間到南迴部落認識在地人文，也希望大家多多維護環境。

原住民族行政處指出，縣府積極協助南田社區規劃專業導覽培訓，並增強解說導覽技巧與相關知能，進行專業知識的傳遞與培養，追求最佳服務的品質，使導覽人員皆能清楚了解設計與創作背後的意義，並且藉此進一步理解此計畫目的、作品創作理念、地方特色及文化認識等相關內容。多年來也整合南迴地區資源，包括舉辦藝術季、推動部落旅遊及農村再生願景，期盼促進在地產業發展，進而引導青年返鄉發展，為當地帶來創新成長動能，這次阿塱壹古道的嶄新面貌，可望為南迴地區創造更大的經濟效益，讓更多民眾走進部落消費。