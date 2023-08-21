都市計畫區雜草長逾60公分　限期未改善者最重罰6千

▲都市計畫區雜草長逾60公分，限期未改善者最重罰6千元。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

夏季雨水豐沛，空地的雜草生長快速且茂密，容易孳生蚊蟲並藏有蛇鼠及遭棄置垃圾，影響環境觀瞻，亦恐危及健康與安全，依據廢棄物清理法公告規定都市計畫區內公私有土地、道路雜草長度不得超過60公分，並由土地、道路的所有人、管理人負修剪改善責任，如經環保局稽查限期未改善者，可罰款1200元至6000元。環保局今年1至7月計受理雜草及限期改善案件計158件，於期限內完成改善計122件，未改善計3件開罰1200元，改善率雖高，但仍呼籲土地、道路的所有人、管理人定期除草及清除垃圾。

台東縣政府表示，都市計畫的發展過程中，尚未開發或利用的土地雜草叢生，不僅容易遭丟棄垃圾，影響觀瞻，也可能成為蚊蟲、蛇、鼠的溫床，恐危及居民健康及安全，因此，都市計畫區內公私有土地、道路雜草長度超過60公分者，土地、道路的所有人、管理人應修剪改善。

環保局指出，台東縣公告管制都市計畫區內土地及道路雜草長度，尚不包含藤蔓及雜樹等植物，當稽查人員主動稽巡查或處理民眾陳情雜草叢生案件，如測得草長超過60公分，即會定位及查詢土地或道路的所有人、管理人，通知限期修剪改善，如逾期未完成改善者，即屬污染環境行為，今年1至7月計受理雜草及限期改善案件計158件，佔公害陳情案件總數10.17%，期限內完成改善計122件，3件未改善開罰1200元，改善率達77.22%，其餘33件改善期限中待複查。

環保局呼籲，台東縣都市計畫區內公私有土地、道路所有人、管理人主動定期除草及維護整潔，或民眾如發現都市計畫區內土地、道路有雜草叢生且高長情形，可撥打24小時受理公害陳情的免費專線0800-066-666、環保局電話221999報案，或利用公害陳情網頁(https://ww3.epa.gov.tw)、手機APP「公害報報」等方式報案，並提供正確足供查證的位置資訊，環保局會快速派員處理。