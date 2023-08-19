台東夏日家庭日歡慶祖父母節　400親子祖孫同High

▲台東縣家庭教育中心歡慶「2023國際家庭日及祖父母節」，19日在東海運動公園舉辦「愛在一起卡厝味」家庭日活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣家庭教育中心歡慶「2023國際家庭日及祖父母節」，19日在東海運動公園舉辦「愛在一起卡厝味」家庭日活動，吸引120組家庭、近400人參加。

台東縣長饒慶鈴表示，祖父母的人生智慧與生活經驗，是家庭的寶貴資產，更是社會傳承文化和智慧的角色；教育部從2010年起發起第一屆「祖父母節」，訂每年8月第4個星期日為「祖父母節」，回應社會變遷對家庭的衝擊，喚起國人重視世代互動及關懷祖父母，希望持續推廣尊老愛老理念，鼓勵年輕一代尊重和珍惜祖父母，成為充滿溫暖幸福的友善城市。

教育處指出，家庭日活動由小鯨魚幼兒園的表演及社會處志願服務隊的反暴力話劇拉開序幕，結合稅務局、環保局、衛生局、警察局、社會處、牧心庇護性烘焙工場等單位共襄盛舉。現場安排祖孫、親子闖關，活動一開放報名就秒殺，相當受到家長們歡迎；包括繪本導讀、音樂節奏體驗、滑草遊戲、萬花筒DIY、捏麵人、植物體驗及傳統跳房子等親子互動闖關，讓祖孫們同樂共學，藉此增加不同世代家人間的分享與互動機會；其中還特別安排「真心話大聲說」活動，讓平常沒有機會或不好意思表達的情感，透過活動，傳達給家人、朋友。